Mısır lideri Sisi'nin çabaları boşa çıktı! Netanyahu bir kez daha reddetti

28 Ekim 2024 08:35 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 08:48

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de kısa süreli ateşkes teklifini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun reddettiğini duyurdu. Netanyahu'nun, İsrail hükümetindeki birçok bakanın ateşkes teklifine sıcak bakmasına rağmen reddettiği öğrenildi.

İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12'nin haberinde Başbakan Binyamin Netanyahu​'nun Mısır​'ın Gazze​'de kısa süreli ateşkes teklifini kabul etmediği duyuruldu. İsrail hükümetindeki birçok bakanın ateşkesten yana olmasına rağmen Netanyahu'nun reddettiği belirtildi.

Netanyahu'nun "esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze'ye saldırılar sürerken devam edeceğini" savunduğu belirtilen haberde, Mısır'ın teklifinin de reddedildiği kaydedildi. Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin de Mısır'ın teklifini desteklediğine işaret edildi.

SİSİ'NİN ÇABALARI BOŞA ÇIKTI

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes girişimini önerdiklerini söylemişti.

Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

BİR ATEŞKES SİNYALİ DE SAVUNMA BAKANINDAN GELMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, geçtiğimiz günlerde, "(Savaşta) Tüm hedefler askeri yöntemlerle gerçekleştirilemez. Güç her şeyin çözümü olamaz. (Gazze'deki) Esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor." demişti.

Savaşın "karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" olduğuna işaret eden Gallant, "Savaşa girmekten başka seçeneğimizin olmadığı tarihin üzerinden bir yıl geçti. Bu yıl düşmanımızı vurduk. Çevremizde farklı bir güvenlik olgusu oluşturduk. Ancak bedeller ağır, evet çok ağır." ifadelerini kullanmıştı.