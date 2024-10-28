Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Mısır lideri Sisi'nin çabaları boşa çıktı! Netanyahu bir kez daha reddetti

Mısır lideri Sisi'nin çabaları boşa çıktı! Netanyahu bir kez daha reddetti

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Ekim 2024 08:35 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 08:48
Mısır lideri Sisi&#039;nin çabaları boşa çıktı! Netanyahu bir kez daha reddetti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de kısa süreli ateşkes teklifini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun reddettiğini duyurdu. Netanyahu'nun, İsrail hükümetindeki birçok bakanın ateşkes teklifine sıcak bakmasına rağmen reddettiği öğrenildi. 

İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12'nin haberinde Başbakan Binyamin Netanyahu​'nun Mısır​'ın Gazze​'de kısa süreli ateşkes teklifini kabul etmediği duyuruldu. İsrail hükümetindeki birçok bakanın ateşkesten yana olmasına rağmen Netanyahu'nun reddettiği belirtildi. 

Netanyahu'nun "esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze'ye saldırılar sürerken devam edeceğini" savunduğu belirtilen haberde, Mısır'ın teklifinin de reddedildiği kaydedildi. Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin de Mısır'ın teklifini desteklediğine işaret edildi.

Mısır lideri Sisi'nin çabaları boşa çıktı! Netanyahu bir kez daha reddetti - 1. Resim

SİSİ'NİN ÇABALARI BOŞA ÇIKTI

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes girişimini önerdiklerini söylemişti.

Mısır lideri Sisi'nin çabaları boşa çıktı! Netanyahu bir kez daha reddetti - 2. Resim

Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

BİR ATEŞKES SİNYALİ DE SAVUNMA BAKANINDAN GELMİŞTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, geçtiğimiz günlerde, "(Savaşta) Tüm hedefler askeri yöntemlerle gerçekleştirilemez. Güç her şeyin çözümü olamaz. (Gazze'deki) Esirlerin geri alınması için acı tavizler verilmesi gerekiyor." demişti.

Mısır lideri Sisi'nin çabaları boşa çıktı! Netanyahu bir kez daha reddetti - 3. Resim

Savaşın "karmaşık ve benzeri görülmemiş zorluklarla dolu" olduğuna işaret eden Gallant, "Savaşa girmekten başka seçeneğimizin olmadığı tarihin üzerinden bir yıl geçti. Bu yıl düşmanımızı vurduk. Çevremizde farklı bir güvenlik olgusu oluşturduk. Ancak bedeller ağır, evet çok ağır." ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
İsrailnetanyahubinyamin netanyahumısırgazze

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...