Mısır’da 2 yolcu treni çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Eylül 2024 23:10 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 23:27

Mısır’da iki yolcu treni çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı. Kurtarma operasyonunun devam ettiği öğrenildi.

Mısır’ın Zagazig şehrinde iki yolcu trenin kafaya kafaya çarpıştı. Tren yolculuğu adeta kabusa döndü. Zagazig şehrinden İsmailiye şehrine gitmekte olan yolcu treni ile Mansoura şehrinden Zagazig şehrine gitmekte olan yolcu treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Mısır​ Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve kurtarma operasyonunun sürdüğü belirtildi. İlgili Haberler Sinop'ta katliam gibi kaza! Kafa kafa çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var Balayı dönüşü kahreden kaza! Genç çifti ölüm ayırdı