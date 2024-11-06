Mısır'da askeri helikopter düştü: 2 subay öldü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

06 Kasım 2024 00:30 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 00:32

Mısır ordusu, eğitim helikopterinin düşmesi sonucu iki subayın öldüğünü duyurdu. Açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi...

Mısır ordusu, ülkenin doğu bölgesinde teknik arıza nedeniyle eğitim helikopterinin düşmesi sonucu iki subayın öldüğünü açıkladı. Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin eğitim faaliyeti sırasında Süveyş kentinin Eş-Şalufa bölgesinde bir helikopterin "teknik arıza sonucu" düştüğü belirtildi. 2 SUBAY ÖLDÜ Eğitim helikopterinin düşmesiyle iki subayın hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü ve gerekli tedbirlerin alındığına işaret edildi. İlgili Haberler ABD seçimleri TL’yi nasıl etkiler? ING'den dikkat çeken yorum ABD başkanlık seçimi sonuçları 2024: Trump mı, Harris mi? Canlı sonuçlar!