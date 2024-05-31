Mısır'da her şey dahil tatil hayatını mahvetti! Yaşadıklarını bir bir anlattı

31 May 2024 12:29 - Güncelleme : 31 May 2024 13:12

Olivia Harley, nişanlısı Thomas Winn ile güzel bir tatil geçirmek için son zamanların gözde ülkesi Mısır'a gitti. Mısır'ın Hurgada şehrinde 4 yıldızlı bir otelde vakit geçiren çift eve dönüş yolunda kabusu yaşadı. Thomas, eve dönüş yolunda kusmaya başladı ve bu en az 6 kez gerçekleşti. Eve dönünce ise mide bulantısına ishal eklendi. Olivia ise 3 gün boyunca ne bir şey yiyebildi ne de içebildi. Son olarak dehidrasyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

DIŞKIYLA YAYILAN ENFEKSİYON BULAŞTI

Doktorlar, Olivia'nin karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının anormal olduğunu belirttiler. Dışkıyla yayılan bir karaciğer enfeksiyonu olan Hepatit A'dan şüphelenen doktorlar haklı çıktı.

Olivia'nın aklına Mısır'da kaldıkları otel geldi ve ölümcül virüsü oradan kaptığını, oteldeki gıda hijyeninin 'korkunç' olduğunu söyledi.

Sağlık görevlileri, Olivia'nın durumunda düzelme olmazsa karaciğer nakli gerekeceğini söylediler. Olivia, zamanla hastalığı atlattı ve organ nakline ihtiyaç duymadan iyileşti.

Yaşadığı kabus üzerine açıklamalarda bulunan Olivia, şunları söyledi:

"Oteldeki yemek hijyeni berbattı. Her yerde kuşlar vardı, yiyecekler uzun süre kalıyordu, saatlerdir dışarıda olan eski yiyeceklerin üzerine yeni yiyecekler döküyorlardı. Son gün hem benim hem de nişanlımın midesi biraz tuhaftı. Eve dönerken uçakta nişanlım yaklaşık altı kez kustu.''

KARIN AĞRISI, İSHAL, KUSMA

"Ben o sıralar iyiydim, eve geldikten 48 saat sonra kusma ve ishalle başladım. Sonra her şeyi kusuyordum. Korkunç karın ağrılarım vardı."

"Doktorlar bana karaciğerimin çok kötü durumda olduğunu ve dehidrasyondan dolayı böbreklerimde hasar oluştuğunu söyledi. Karaciğer sonuçları konusunda çok endişeliydiler ve Mısır'daki yüksek hepatit oranların da onları endişelendiriyordu.''

''OTELDEN KAPTIĞIMDAN EMİNDİLER''

"Bütün bunlarla birlikte hepatit hastası olma ihtimalinizin yüksek olduğunu söylediler. Bunu otelden kaptığımdan yüzde 99,9 emindiler. Bunun hepatit olduğundan çok emindiler ve eğer karaciğerim iyileşmeye başlamazsa Leeds'te acil karaciğer nakline ihtiyaç duyacağımı söylediler ki bu çok korkutucuydu.''

"Kafamda en kötüsünü düşünüyordum. Çok korkutucu bir zamandı. Kimse tedavi planı üzerinde tam olarak anlaşamadı. Kendimi çok savunmasız hissettim.

"Öleceğimden korktum. Eve gidebilir miyim diye sordum, hayır dediler, eğer organ yetmezliğine girersen Leeds'e gidemezsin, durum çok ciddiydi."

GELECEKTE ORGAN NAKLİNE İHTİYAÇ DUYABİLİR

Hastanede üç gün kaldıktan sonra taburcu edilen Olivia, karaciğer ve böbreklerdeki hasarın eklem ağrısı ve halsizliğe yol açtığını ve gelecekte de organ nakline ihtiyaç duyabileceği endişesini taşıdığını iddia etti.