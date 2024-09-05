Mısır’da KAAN fırtınası

05 Eylül 2024 15:57 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:08

Mısır'da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı’nda açıklamalarda bulunan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, yerli savaş uçağı KAAN'a değindi. KAAN'a Mısır'ın ilgisinin olduğunu söyleyen Demiroğlu, ''projede görmekten mutluluk duyarız'' dedi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Mısır'da Uluslararası El Alamein Havaalanı'nda düzenlenen Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’nda açıklamalarda bulundu.

Mısır'da ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Havacılık Fuarı organizasyonunu başarılı bulduğunu aktaran Demiroğlu, fuarda Mısır Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra ilgili birimlerle ve diğer delegelerle var olan ve olma ihtimali olan projelerini konuşma ve tartışma fırsatı bulduklarını söyledi.

Mısır'ın hem Arap dünyası açısından hem de Afrika açısından çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Demiroğlu, "TUSAŞ’ın, TURKISH AEROSPACE’in (TAI) Mısır’daki varlığı, daha üst seviyede olmak üzere kurgulanabilecek bir varlık olacaktır. İnşallah ileride fabrika bile kurulabilir" değerlendirmesinde bulundu.

KAAN AÇIKLAMASI

Türkiye’nin yerli savaş uçağı KAAN ile ilgili konuşan Demiroğlu, birçok ülkenin ilgisi olduğunu hatta müttefik ülkelerle ortak proje olabileceğini söyledi.

Mısır’ın yakından ilgilendiği KAAN için ''onları projede görmekten mutluluk duyarız'' diyen Demiroğlu, ''Bildiğiniz gibi bu 20’li yılların sonunda 28’i (2028) hedefliyoruz şu anda. Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlarımıza başlamayı planlıyoruz ama diğer ülkelerin de dost ve müttefik ülkelerin de ciddi ilgisi olduğunu biliyoruz, görüyoruz, duyuyorsunuz" ifadelerini kullandı.