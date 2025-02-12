Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Sule Altinel

Mısır'da savaş hazırlığı! Orduya 'üst düzey talimat' verildi

Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr, "silahlı kuvvetlerin çeşitli koşullar altında kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi için Üçüncü Saha Ordusu mensuplarının savaşa hazırlık düzeylerini en üst düzeyde sürdürmelerini" istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mısır'da savaş hazırlığı! Orduya 'üst düzey talimat' verildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 02:59
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 02:59

ABD ve İsrail'in Filistinlileri sürgün planının ardından bölgede tansiyon yükseliyor. Mısır yönetiminden, Gazze'deki Filistinlilerin başka bölgelere gönderilmesine yönelik tepki geldi. Kahire, Trump'ın planına açıkça karşı olduğunu hem Washington hem de Tel Aviv'e özel olarak ileterek, Trump'ın Gazze planının Mısır ile İsrail arasındaki barış anlaşmasını da riske attığı uyarısında bulundu. Yaşanan gelişmelerin ardından Mısır Savunma Bakanlığından orduya üst düzey talimat verildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız tarafından yapılan açıklamada, Üçüncü Saha Ordusu Seferberlik Komuta Merkezleri Projesi'nin ana aşamasına Mısır Savunma Bakanı Sakr ve Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Fethi İbrahim Halife'nin yanı sıra çok sayıda komutanın katıldığı aktarıldı.

Silahlı kuvvetlerin oluşumları ve birimleri için savaş eğitim planı çerçevesinde gerçekleştirilen ana aşamanın birkaç gün sürdüğü aktarılan açıklamada, tatbikatın yeri ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.

EN ÜST DÜZEYDE HAZIRLIK TALİMATI

Açıklamada, Mısır Savunma Bakanı Sakr'ın projenin ana aşamasını takip ettiği ve bu sırada "Üçüncü Saha Ordusu mensuplarına savaşa hazırlık düzeylerini en üst düzeyde sürdürmeleri" talimatı verdiği aktarıldı.

Sakr'ın proje kapsamında görev alan bazı katılımcılarla, görevlerini yerine getirme yöntemleri ve operasyon yönetimi sırasında karşılaşılabilecek ani durumlarla başa çıkmak için en uygun kararları nasıl alabilecekleri konusunda görüştüğü duyuruldu.

Mısır Savunma Bakanının görüşmede "Üçüncü Sahra Ordusu mensuplarının en yüksek düzeyde savaş hazırlığını korumaları gerektiğini, böylece silahlı kuvvetlerin her türlü koşulda kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek kapasitede olacağını" vurguladığı aktarıldı.

Mısır Üçüncü Saha Ordusu'nun en önemli görevleri arasında ülkenin Sina Yarımadası ve Gazze Şeridi sınır hattının güvenliği yer alıyor.

ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.