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Mısır'daki tren kazasında vagonlar kanala düştü: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
13 Ekim 2024 12:58 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 13:07

Mısır'da tren kazası yaşandı. Bir lokomotif, yolcu trenine arkadan çarptı, 2 vagon kanala düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Mısır​'ın Asvan şehrinden hareket ederek Kahire​'ye gitmek üzere yola çıkan yolcu trenine Minya şehrinde arkadan lokomotif çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcu trenine ait 2 vagon İbrahimiye Kanalı'na düştü.

Mısır'daki tren kazasında vagonlar kanala düştü: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

Mısır'daki tren kazasında vagonlar kanal düştü: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Mısır Ulusal Demiryolları (ENR), kazadan etkilenen vagonların lokomotiften ayrıldığını ve yolcu trenin Kahire'ye doğru seferine devam ettiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mısır'daki tren kazasında vagonlar kanala düştü: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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Ali13 Ekim 2024 13:06

Allahım, bu kadar üzücü haberler çıkıyor bir durduracak mısınız

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