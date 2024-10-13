Mısır'daki tren kazasında vagonlar kanala düştü: Ölü ve yaralılar var
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
13 Ekim 2024 12:58 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 13:07
Mısır'da tren kazası yaşandı. Bir lokomotif, yolcu trenine arkadan çarptı, 2 vagon kanala düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.
Mısır'ın Asvan şehrinden hareket ederek Kahire'ye gitmek üzere yola çıkan yolcu trenine Minya şehrinde arkadan lokomotif çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcu trenine ait 2 vagon İbrahimiye Kanalı'na düştü.
Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.
Mısır Ulusal Demiryolları (ENR), kazadan etkilenen vagonların lokomotiften ayrıldığını ve yolcu trenin Kahire'ye doğru seferine devam ettiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
Allahım, bu kadar üzücü haberler çıkıyor bir durduracak mısınız