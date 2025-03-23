Mısır'dan Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için acil çağrı: Müzakere masasına dönün!

Mısır, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi konusunda acil bir çağrıda bulundu ve Lübnan'ın güneyindeki gerilimin tehlikeli sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Kahire'de basın toplantısı düzenledi…

Mısır, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının bir an evvel başlaması çağrısında bulunurken Lübnan'ın güneyindeki "tehlikeli gerilimin" doğuracağı sonuçlara karşı da uyardı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına hızlıca geçilmesi gerektiğini vurguladı.

"TEHLİKELİ BİR GERİLİM"

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını ise "tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendiren Abdulati, bunun bölgedeki çatışmanın genişlemesine neden olacağı uyarısında bulundu. Abdulati ayrıca, Kızıldeniz'de uluslararası seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması ve gemilerin hedef alınmasının tamamen durdurulması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ise Abdulati ile Gazze'deki durumu görüştüklerini ve AB'nin iki devletli çözümden yana olduğunu söyledi. Kallas, "İsrail'in, Gazze'de birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına şiddetle karşı çıkıyoruz. Çatışmalar durmalı ve Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmalı." dedi.