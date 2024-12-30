Mısır'ın ardından Avustralya'da köpek balığı dehşeti: Zıpkınla avlanırken av oldu

30 Aralık 2024 12:44 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 12:57

ABD'nin Queensland eyaletinde köpek balığı dehşeti yaşandı. Zıpkınla avlanan 40 yaşındaki Luke Walford, boynundan aldığı yaraların ardından hayatını kaybetti.

Son zamanlarda artan köpek balığı saldırılarına bir yenisi eklendi. Avustralya​'nın Queensland​ eyaletinde, zıpkınla avlanan 40 yaşındaki Luke Walford, köpek balığı saldırısına uğradı. Boynunda ciddi yaralanmalar olan Walford'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaptı. Walford'un köpekbalığı saldırısında "hayati tehlike arz eden yara" aldığı ifade edildi. Açıklamada, sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen yaklaşık 1 saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

MISIR'DA TURİSTLERE KÖPEK BALIĞI SALDIRISI

Mısır'ın tatil beldesi Marsa Alam’da köpek balığı saldırısında bir turistin hayatını kaybettiği bir turistin de yaralandığı kaydedildi. Turistlerin uyruklarına ilişkin açıklama yapılmazken, iskeleden denize girmenin yarından itibaren 2 günlüğüne yasaklandığı aktarıldı.

Öte yandan 60'lı yaşlardaki bir adam, 2 Aralık sabahı saat 08.25'te Gladstone'un kuzeyindeki Curtis Adası açıklarında zıpkınla balık avlarken köpekbalığı tarafından ısırıldı.

57 yaşındaki bir başka kadın da 30 Ekim günü saat 16.30'da Mackay kıyılarından yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki bir resif üzerinde şnorkelli dalış yaparken saldırıya uğradı.