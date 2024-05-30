Mitingde, kameralar önünde, belediye başkanı adayına suikast!

30 May 2024 12:33 - Güncelleme : 30 May 2024 12:45

Meksika'da seçim kampanyalarının son günü de kanlı geçti. Eylül ayından bu yana yerel makamlara aday olan en az 22 kişi öldürüldü. Son olarak, Guerrero eyaletinde Alfredo Cabrera isimli belediye başkan adayı, kameralar önünde suikasta uğradı.

Cinayet anı anbean kameralara yansıdı. Cabrera, miting alanında yürüdüğü sırada bir kişi, arkasından yaklaşıp, başını hedef alarak birkaç el ateş etti. Silah sesleri, büyük bir paniğe neden oldu, insanlar çığlık çığlığa kaçıştı. Başkan adayı Cabrera, olay yerinden hayatını kaybetti. Saldırgan ise öldürüldü.

MUHALEFETTEN TEPKİ: GÜVENLİK YOK, KORKAKÇA ÖLDÜRÜLDÜ

Guerrero Valisi Evelyn Salgado, muhalefet koalisyonu adayı Cabrera'nın, Coyuca de Benitez kasabasında "Korkakça" öldürülmesini kınadı.

Muhalefet koalisyonu partilerinden PRI, hükümeti "Adayların güvenliğini garanti altına almak için en ufak bir çaba bile göstermemekle" suçladı.

SEÇİM GÜNÜ 27 BİN ASKER SAHADA OLACAK

Meksikalıların yeni bir başkan, kongre üyeleri, birkaç eyalet valisi ve çok sayıda yerel yetkili için oy kullanacağı pazar günü güvenliği güçlendirmek için yaklaşık 27 bin asker ve Ulusal Muhafız üyesi görevlendirilecek.