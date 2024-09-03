Moğolistan UCM kararını çiğnedi! Putin elini kolunu sallayarak ülkeye girdi

03 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:58

Almanya'da Hitler'den bu yana bir ilk: Aşırı sağ seçimden zaferle çıktı! Olaf Scholz'un koltuğu sallanıyor

Almanya'da Hitler'den bu yana bir ilk: Aşırı sağ seçimden zaferle çıktı! Olaf Scholz'un koltuğu sallanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine rağmen Moğolistan'a geldi. Rus lider, mahkemeye, Kiev'e, Batı'ya ve tutuklanması çağrısında bulunan hak örgütlerine karşı bir meydan okuma olarak görülen ziyareti kapsamında bugün UCM üyesi Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a indi.

Ukrayna, Putin'in ziyaretine büyük tepki gösterdi. Yetkililer, Putin'in gözaltına alınmaması üzerine Moğolistan'ı da 'savaş suçlarının sorumluluğunu paylaşmakla' suçladı.

UKRAYNA TEPKİLİ, KREMLİN İSE RAHAT

Ukrayna, Moğolistan'a tutuklama emrini yerine getirmesi çağrısında bulunurken UCM ise mahkeme tarafından aranan kişileri gözaltına alma “yükümlülüğü” olduğunu söyledi.

Kremlin ise Rus lider Putin'in ziyaret sırasında tutuklanmasından endişe duymadığını belirtmişti.

MOĞOLİSTAN'DA PROTESTO

Öte yandan Putin, Moğolistan'da bir grup tarafından protesto edildi. Göstericiler ''Savaş Suçlusu Putin'i buradan çıkarın'' yazılı bir pankart taşıdı.

''PUTİN ADALETTEN KAÇAN BİR KAÇAK''

Uluslararası Af Örgütü ise yaptığı açıklamada, Moğolistan'ın Putin'i tutuklamamasının UCM'nin meşruiyetini daha da zayıflatabileceği ve neredeyse çeyrek asırdır iktidarda olan eski KGB ajanını daha da cesaretlendirebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Moğolistan İcra Direktörü Altantuya Batdorj yaptığı açıklamada, “Başkan Putin adaletten kaçan bir kaçaktır” dedi.