Moğolistan UCM kararını çiğnedi! Putin elini kolunu sallayarak ülkeye girdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi Moğolistan'a resmi ziyaret için geldi. Hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen ziyaretini gerçekleştiren Putin'e Moğolistan'dan güvence verildi. Putin, UCM kararına rağmen tutuklanmayacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine rağmen Moğolistan'a geldi. Rus lider, mahkemeye, Kiev'e, Batı'ya ve tutuklanması çağrısında bulunan hak örgütlerine karşı bir meydan okuma olarak görülen ziyareti kapsamında bugün UCM üyesi Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a indi.
Ukrayna, Putin'in ziyaretine büyük tepki gösterdi. Yetkililer, Putin'in gözaltına alınmaması üzerine Moğolistan'ı da 'savaş suçlarının sorumluluğunu paylaşmakla' suçladı.
UKRAYNA TEPKİLİ, KREMLİN İSE RAHAT
Ukrayna, Moğolistan'a tutuklama emrini yerine getirmesi çağrısında bulunurken UCM ise mahkeme tarafından aranan kişileri gözaltına alma “yükümlülüğü” olduğunu söyledi.
Kremlin ise Rus lider Putin'in ziyaret sırasında tutuklanmasından endişe duymadığını belirtmişti.
MOĞOLİSTAN'DA PROTESTO
Öte yandan Putin, Moğolistan'da bir grup tarafından protesto edildi. Göstericiler ''Savaş Suçlusu Putin'i buradan çıkarın'' yazılı bir pankart taşıdı.
''PUTİN ADALETTEN KAÇAN BİR KAÇAK''
Uluslararası Af Örgütü ise yaptığı açıklamada, Moğolistan'ın Putin'i tutuklamamasının UCM'nin meşruiyetini daha da zayıflatabileceği ve neredeyse çeyrek asırdır iktidarda olan eski KGB ajanını daha da cesaretlendirebileceği uyarısında bulundu.
Uluslararası Af Örgütü Moğolistan İcra Direktörü Altantuya Batdorj yaptığı açıklamada, “Başkan Putin adaletten kaçan bir kaçaktır” dedi.
Çip magnezyum hikayesi yalandır.50-100.000 tl.sıfır araçlarda %300-500 fiyatla fırsatçılık yapıp şişirdiler 2 el araç talebine sıfır araç talep satışlarında durmuş durumda vatandaş enayi aptal sandılar galiba sıfır ve 2 el araçların tümü ellerinde kalır şişirip pas tutarlar.sifir araçlarında satışları dip yapmış durumda devletin 3 araç fiyatına ötv.denen verginin vergisini alarak kazıklıyor vatandaşları.ötv'nin %1'e yada kaldırılması zamlarında geri alınması gerek.
Yaallah ya latif hep kandırmaca ağzı olan konuşur her şey serbest piyasa olmuş kim kime dün dumaaaa????????????????seninki benden kara misali!!??