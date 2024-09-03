Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Moğolistan UCM kararını çiğnedi! Putin elini kolunu sallayarak ülkeye girdi

Moğolistan UCM kararını çiğnedi! Putin elini kolunu sallayarak ülkeye girdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Eylül 2024 09:27 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 09:58

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi Moğolistan'a resmi ziyaret için geldi. Hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen ziyaretini gerçekleştiren Putin'e Moğolistan'dan güvence verildi. Putin, UCM kararına rağmen tutuklanmayacak. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan tutuklama emrine rağmen Moğolistan'a geldi. Rus lider, mahkemeye, Kiev'e, Batı'ya ve tutuklanması çağrısında bulunan hak örgütlerine karşı bir meydan okuma olarak görülen ziyareti kapsamında bugün UCM üyesi Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a indi. 

Moğolistan UCM kararını çiğnedi! Putin elini kolunu sallayarak ülkeye girdi - 1. Resim

Ukrayna, Putin'in ziyaretine büyük tepki gösterdi. Yetkililer, Putin'in gözaltına alınmaması üzerine Moğolistan'ı da 'savaş suçlarının sorumluluğunu paylaşmakla' suçladı. 

UKRAYNA TEPKİLİ, KREMLİN İSE RAHAT

Ukrayna, Moğolistan'a tutuklama emrini yerine getirmesi çağrısında bulunurken UCM ise mahkeme tarafından aranan kişileri gözaltına alma “yükümlülüğü” olduğunu söyledi.

Moğolistan UCM kararını çiğnedi! Putin elini kolunu sallayarak ülkeye girdi - 2. Resim

Kremlin ise Rus lider Putin'in ziyaret sırasında tutuklanmasından endişe duymadığını belirtmişti.

MOĞOLİSTAN'DA PROTESTO

Öte yandan Putin, Moğolistan'da bir grup tarafından protesto edildi. Göstericiler ''Savaş Suçlusu Putin'i buradan çıkarın'' yazılı bir pankart taşıdı.

Moğolistan UCM kararını çiğnedi! Putin elini kolunu sallayarak ülkeye girdi - 3. Resim

''PUTİN ADALETTEN KAÇAN BİR KAÇAK''

Uluslararası Af Örgütü ise yaptığı açıklamada, Moğolistan'ın Putin'i tutuklamamasının UCM'nin meşruiyetini daha da zayıflatabileceği ve neredeyse çeyrek asırdır iktidarda olan eski KGB ajanını daha da cesaretlendirebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü Moğolistan İcra Direktörü Altantuya Batdorj yaptığı açıklamada, “Başkan Putin adaletten kaçan bir kaçaktır” dedi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Misafir 8 Şubat 2022 12:46

Çip magnezyum hikayesi yalandır.50-100.000 tl.sıfır araçlarda %300-500 fiyatla fırsatçılık yapıp şişirdiler 2 el araç talebine sıfır araç talep satışlarında durmuş durumda vatandaş enayi aptal sandılar galiba sıfır ve 2 el araçların tümü ellerinde kalır şişirip pas tutarlar.sifir araçlarında satışları dip yapmış durumda devletin 3 araç fiyatına ötv.denen verginin vergisini alarak kazıklıyor vatandaşları.ötv'nin %1'e yada kaldırılması zamlarında geri alınması gerek.

HALİT 6 Şubat 2022 00:35

Yaallah ya latif hep kandırmaca ağzı olan konuşur her şey serbest piyasa olmuş kim kime dün dumaaaa????????????????seninki benden kara misali!!??

Sonraki Haber Yükleniyor...