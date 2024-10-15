Molozlar köye yığılmış, şebekeler çökmüştü! Bosna Hersek'teki sel ve heyelan felaketinde can kaybı arttı

15 Ekim 2024 12:20 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:33

Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar nedeniyle 11 gün önce meydana gelen sel ve heyelan felaketinde can kaybı 26'ya yükseldi. Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma İdaresi, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bosna Hersek’te 4 Ekim’de meydana gelen sel​ ve heyelan​ felaketinde can kaybı sayısı 26’ya yükseldi. Bosna Hersek Federasyonu Sivil Koruma İdaresi, Konjic kentine bağlı Buturovic Polje köyünde kayıp olan bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu.

TELEFON VE SU ŞEBEKELERİ ONARILAMADI

Ülkede 11 gün önce gerçekleşen ve altyapıya büyük zarar veren felaketin ardından bölgenin tamamına yeniden elektrik sağlandığı ancak telefon ve su dağıtım şebekesinin onarılması için çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Bini aşkın gönüllü, arama kurtarma çalışmalarına ve moloz yığınlarının temizlenmesine yardım için bölgeye akın etti.

TOPLU CENAZE NAMAZI KILINACAK

Felaketten en çok etkilenen ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Jablanica kentinde bugün hayatını kaybedenler için toplu cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazını Bosna Hersek​ İslam Birliği Reisü’l-uleması Huseyin Efendi Kavazovic kıldıracak ve cenazelerin defin işlemleri gerçekleştirilecek.

KÖYE MOLOZLAR YIĞILDI

Bosna Hersek’te 4 Ekim'de perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşanan ve Jablanica, Kiseljak, Fojnica, Kresevo ve Konjic kentlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel, taşkın ve heyelana neden olmuştu. En fazla can kaybının yaşandığı Jablanica’ya bağlı Donja Jablanica köyünde bir taş ocağı çökmüş ve molozlar köydeki ev ve araçların üzerine yığılmıştı.

Sel felaketi, turistlerin büyük ilgi gösterdiği zümrüt yeşili Neretva nehrinin kirlenmesine ve selin taşıdığı moloz yığınlarıyla dolmasına neden oldu.