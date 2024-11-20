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Monet’nin Nilüferler tablosu satıldı! 110 yıllık şaheserin fiyatı dudak uçuklattı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
20 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:15
Monet’nin Nilüferler tablosu satıldı! 110 yıllık şaheserin fiyatı dudak uçuklattı

Fransız ressam Claude Monet’nin 'Nilüferler' adlı tablosu açık arttırmayla satıldı. Eserin yaklaşık 60 milyon dolara satılması beklenirken açık arttırmada üç kişinin üst üste teklif vermesiyle fiyat yükseldi. İsmi açıklanmayan Asya kökenli bir kişi tabloyu, tam 65,5 milyon dolara (yaklaşık 2.26 milyar TL) satın aldı.

Fransız ressam Claude Monet’nin 'Nilüferler' isimli tablosu, bir gün önce ABD'nin New York​ şehrinde Sotheby’s müzayede evinde gerçekleştirilen açık artırmada 65.5 milyon dolara (yaklaşık 2.26 milyar TL) satıldı.

Monet’nin 110 yıllık 'Nilüferler'i satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı - 1. Resim

Türkiye gazetesinin haberine göre, Monet’nin 1914-17 yılları arasında yaptığı büyük ebatlı eserin yaklaşık 60 milyon dolara satılması bekleniyordu ancak açık artırma​ sırasında üç kişinin art arda verdiği tekliflerle fiyat yükseldi.

Monet’nin 110 yıllık 'Nilüferler'i satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı - 2. Resim

Nihayette ise tabloyu ismi açıklanmayan bir Asyalı, telefonla verdiği teklifle kazandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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