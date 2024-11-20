Monet’nin Nilüferler tablosu satıldı! 110 yıllık şaheserin fiyatı dudak uçuklattı

20 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:15

Fransız ressam Claude Monet’nin 'Nilüferler' adlı tablosu açık arttırmayla satıldı. Eserin yaklaşık 60 milyon dolara satılması beklenirken açık arttırmada üç kişinin üst üste teklif vermesiyle fiyat yükseldi. İsmi açıklanmayan Asya kökenli bir kişi tabloyu, tam 65,5 milyon dolara (yaklaşık 2.26 milyar TL) satın aldı.