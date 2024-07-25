Moskova'da kritik görüşme: Rus lider Vladimir Putin ile Suriye lider Beşar Esad bir araya geldi

25 Temmuz 2024 10:29 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 10:40

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Moskova’da bir araya geldiği bildirildi. Kremlin Sarayı'nda görüşen iki lider, uzun bir sürenin ardından beraber basın karşısına geçti.

Putin, Esad’la uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

''UMUT VERİCİ GİDİŞATLAR VAR''

Suriye’nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız.” ifadelerini kullandı.

''OLASI SENARYOLAR İSTİŞARE EDİLDİ''

Esad da Rusya ile Suriye’nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, “Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli.” dedi.