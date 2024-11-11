Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenleyen Ukrayna'ya misilleme saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

11 Kasım 2024 11:09 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:25

Ukrayna'nın Moskova'ya karşı gerçekleştirdiği büyük insansız hava araçlı (İHA) saldırının ardından Rusya'dan misilleme geldi. Rusya, Ukrayna'nın Mikolayiv ve Zaporijya bölgelerine saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk 19 kişi ise yaralandı.

Ukrayna'nın dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya gerçekleştirdiği İHA'lı saldırının ardından misilleme geldi. Rusya, Ukrayna'nın güneyini hedef aldı. Ukrayna'nın Mikolayiv ve Zaporijya bölgelerini hedef alan Rusya, 5 kişinin ölümüne, 5'i çocuk 19 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Zaporijya bölgesinde yaralananlardan 5 kişinin çocuk olduğu ve yaşlarının 4 ila 17 arasında değiştiği aktarıldı.

Rusya, Zaporijya bölgesine saldırıyı uçaksavar füzelerle gerçekleştirdi. Saldırıda 2 katlı bina kısmen çöktü. Bölgede bulunan 5 katlı yurtta hasar meydana gelirken patlamanın yaşandığı bölge yakınlarındaki araçta hasar meydana geldi.

Öte yandan Rusya'dan çok sayıda savaş uçağının havalandığına ilişkin haberlerin ardından Ukrayna'da alarm seviyesi yükseltildi.

Rusya'nı yaklaşık 2 ay sonra geniş çaplı saldırı gerçekleştireceğine ilişkin haberler nedeniyle başkent Kiev'de elektrik kesintileri uygulandı, halka sığınaklara gitmeleri uyarısı yapıldı. Halk metro istasyonlarına sığınırken Alarm seviyesi sabah saatlerine kadar devam etti.

UKRAYNA'DAN MOSKOVA'YA İHA'LI SALDIRI

Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısını dün gerçekleştirdi. En az 34 insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınan Moskova ve birkaç şehir uçak tipi İHA'lar ile vuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Moskova saatiyle 07.00 ile 10.00 arasında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki nesnelere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı girişimi engellendi.'' ifadesine yer verildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 70 Ukrayna İHA’sını imha ettiği belirtilen açıklamada, bunlardan 34’ünün Moskova, 14’ünün Bryansk, 7’sinin Oryol, 7'sinin Kaluga, 6’sının Kursk ve 2’sinin de Tula bölgelerinde vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca gece yarısı 17’si Bryansk, 3’ü Rostov, 2’si Belgorod ve biri Kursk bölgelerinde olmak üzere 23 Ukrayna İHA’sının düşürüldüğü bildirildi.

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de Stanovoye köyünde düşen İHA parçaları sebebiyle bir kadının yaralandığını ve 2 evin yandığını açıkladı.