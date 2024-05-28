MOSSAD ajanından UCM Başsavcısına tehdit: Aileni tehlikeye atacak işlere girmek istemezsin

28 May 2024 13:27 - Güncelleme : 28 May 2024 13:30

İsrail katliama devam ediyor! Yine çadırdaki siviller hedef oldu, bomba yağmuru durmadı

İsrail katliama devam ediyor! Yine çadırdaki siviller hedef oldu, bomba yağmuru durmadı

Skandal açıklamalara imza atan eski MOSSAD Başkanı Yossi Cohen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz The Guardian gazetesinin aktardığı habere göre; Cohen’in İsrailli yetkililere karşı savaş suçları soruşturması başlatan dönemin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda’ya baskı uyguladığı ve başsavcıyı tehdit ettiği iddia edildi.

Haberde; Cohen’in Bensouda’ın 2021 yılında İsrailli ve Filistinli yetkililerin uluslararası hukuku ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına yönelik kararı öncesinde çeşitli kampanyalar yürüttüğü aktarıldı.

İsrailli üst düzey bir yetkili, mahkemenin İsrail Savunma Kuvvetleri personeline karşı soruşturma tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle ‘Cohen’in eylemlerine yüksek derecede izin verildiğini' aktardı.

Haberde 4 farklı kaynağın, Bensouda’nın eski MOSSAD Başkanının kendisine baskı uygulamaya çalıştığına dair hakkında küçük bir UCM yetkililerinden oluşan grubu bilgilendirdiğini doğruladığı aktarıldı.

NETANYAHU'NUN SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI

Netanyahu’nun sözcüsü ise iddiaların asılsız olduğunu ifade eden “Bize yöneltilen sorular, İsrail devletine zarar vermeyi amaçlayan çok sayıda yanlış ve temelsiz suçlamalarla dolu” dedi. Konuya ilişkin Cohen ya da Bensouda tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

AİLESİ HEDEF ALINDI

Kaynaklara göre; Cohen, Bensouda’nın ailesini hedef almış ve “Bize yardım et, biz de sana edelim. Kendinin ya da ailenin güvenliğini tehlikeye atacak işlere bulaşmak istemezsin” demişti.

NETAHYAHU'NUN HALEFİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Netanyahu’ya yakınlığı ile Cohen’in MOSSAD Başkanlığındaki görev süresi 2021 yılında sona ermişti. Cohen hakkında daha önce Başbakan Netanyahu’nun halefi olarak kabul ediliyor.