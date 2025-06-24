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 | Suat Vilgen

MOSSAD'dan İranlı bilim insanına Tahran'da suikast! Nükleer programın kilit ismiydi

İran ile İbrail arasındaki füze savaşı sürerken İran'ın önde gelen nükleer bilimcilerinden Dr. Seddighi Saber Tahran'da suikast sonucu öldürüldü. İran basını, saldırının MOSSAD tarafından düzenlendiğini iddia ediyor. İşte detaylar...

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MOSSAD'dan İranlı bilim insanına Tahran'da suikast! Nükleer programın kilit ismiydi
KAYNAK:
Al Jazeera
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 06:59
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 06:59

İsrail ile çatışmasını sürdüren İran'ın ülkenin önde gelen nükleer bilim insanlarından Dr. Sayyed Mohammad Reza Seddighi Saber, İsrail tarafından düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetti.

DEVLET KANALI DUYURDU

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet kanalı Press TV, Seddighi Saber’in Tahran’da hedef alındığını bildirirken; yerel medya organı Khabar Online, saldırının Gilan eyaletinin Eşrefiye semtindeki babaevinde gerçekleştiğini yazdı. Bazı kaynaklarsa suikastın başkent Tahran’ın merkezindeki Ferdowsi ve Vali Asr caddeleri yakınlarında yapıldığını öne sürdü.

MOSSAD'dan İranlı bilim insanına Tahran'da suikast! Nükleer programın kilit ismiydi

OĞLU DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Birkaç gün önce, bilim insanının evine düzenlenen saldırıda 17 yaşındaki oğlu Mohammad Reza Seddighi Saber hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İran güvenlik birimlerinin suikast zincirini araştırdığı ve faillerin tespitine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürüttüğü bildirildi.

ABD YAPTIRIM LİSTESİNE ALMIŞTI

Seddighi Saber’in adı, iki ay önce ABD Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı yaptırım listesinde yer almıştı. Bakanlık, bilim insanının nükleer silahların yayılmasında oynadığı rol nedeniyle yaptırıma tabi tutulduğunu açıklamıştı.

MOSSAD'dan İranlı bilim insanına Tahran'da suikast! Nükleer programın kilit ismiydi

Bazı yabancı medya kuruluşları ise Saber’i “sempatik patlamalar” üzerine çalışan bir araştırmacı olarak tanımlıyordu. 13 Haziran’da İsrail’in İran’a karşı başlattığı askeri operasyonun ardından, birçok İranlı nükleer bilim insanı hedef haline geldi.

NÜKLEER PROGRAMIN ÖNEMLI İSMİYDİ

Dr. Seddighi Saber, İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Örgütü’nün (SPND) patlayıcı teknolojiler üzerine çalışan Shahid Karimi Grubu’nun başkanıydı. Uzmanlık alanı, nükleer patlayıcı cihazların geliştirilmes olan Saber'in ölümü ülkede büyük üzüntüye neden oldu. İran makamları, suikastın arkasında İsrail gizli servisi Mossad'ın olduğunu öne sürse de İsrail’den olaya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

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