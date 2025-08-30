Menü Kapat
Editor
 | Berkay Alptekin

Mossad'ın uzaktan eğitimli ajanlarına operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı

İran'ın Rezevi Horasan eyaletinde Mossad ile bağlantılı 8 kişinin tutuklandığı açıklandı. Kişilerin çevrim içi eğitim aldığı ve İran'daki kritik noktalara yönelik Mossad'a bilgiler ilettiği belirtildi.

Mossad'ın uzaktan eğitimli ajanlarına operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 14:58

'da yer alan Rezevi Horasan eyaletinde İsrail dış servisi için çalıştıkları belirlenen 8 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, "Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu ve yargının ortak yürüttüğü operasyonlarda Rezevi Horasan eyaletinde Mossad ile bağlantılı 8 ajanın tespit edilerek tutuklandığı" bildirildi.

MOSSAD'DAN ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM ALDILAR

Yakalanan kişilerin Mossad'dan çevrim içi eğitim aldığının ve İran ile İsrail arasında haziranda 12 gün süren karşılıklı saldırılar sırasında İran'daki hayati ve hassas merkezlerin koordinatlarını ve önemli askeri şahsiyetlere ilişkin bilgileri Mossad'a ilettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Meşhed kentinde sivil ve askeri yetkililere saldırılar ve önemli merkezlere faaliyetlerinde bulundukları ifade edilen söz konusu kişilerin, ülkedeki ayrılıkçı gruplarla da irtibat halinde olduğu kaydedildi.

Operasyonlar sırasında patlayıcı ve bubi tuzakları yapmak için kullanılan çok miktarda ham maddenin ele geçirildiği aktarıldı.

