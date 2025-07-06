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 | Berrak Arıcan

Mostar'da dağda kayıplara karışan Türk grup son anda kurtarıldı

Bosna Hersek’in Mostar şehri yakınlarında dağda kaybolan Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarından oluşan 6 kişilik grup kurtarıldı. Grup üyelerinin bazıları bilinç kaybı yaşıyordu ve hareketsiz halde bulundu. Kurtarma ekipleri, son anda yetiştiklerini belirtti.

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Mostar'da dağda kayıplara karışan Türk grup son anda kurtarıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 14:27

’te Türk gruba yönelik gerçekleştirildi. Mostar şehri yakınlarında yeterli su ve temel ekipmanları olmadan ulaşılması güç ve kurak bir arazide kaybolan ve vatandaşlarından oluşan 2’si çocuk 6 kişilik grup, dağ arama kurtarma ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Mostar'da dağda kayıplara karışan Türk grup son anda kurtarıldı

BAZILARI BİLİNCİNİ YİTİRMİŞ

Ekiplerin 5 Türkiye ve 1 Azerbaycan vatandaşından oluşan grubun üyelerini son derece bitkin bir halde, yüksek sıcaklıklara maruz kalma ve nedeniyle ortaya çıkan ağır dehidrasyon ve fiziksel çöküş belirtileriyle bulduğu öğrenildi.

Mostar'da dağda kayıplara karışan Türk grup son anda kurtarıldı

Mostar Dağ Arama ve Kurtarma Merkezi tarafından sosyal medyada yayınlanan açıklamada grubun bazı üyelerinin bilincini yitirmiş ve hareket edemez halde olduğu belirtildi.

Mostar'da dağda kayıplara karışan Türk grup son anda kurtarıldı

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Mostar Dağ Arama ve Kurtarma Merkezi’nin açıklamasında, "Olay yerinde kendilerine gerekli rehidrasyon sağlandı ve durumları stabil hale getirildi. Ardından en yakın yola tahliye edilerek burada sağlık ekipleri tarafından teslim alındılar" denildi.

Mostar'da dağda kayıplara karışan Türk grup son anda kurtarıldı

NE OLMUŞTU?

Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre, polis, dün akşam 18.50 sularında Saraybosna-Mostar yolu üzerinde, Mostar’a yaklaşık 15 km mesafede yol kenarında yaralı olduğu görülen ve yanında bir çocukla yatan kimliği belirsiz bir adam bulunduğuna ilişkin ihbar aldı.

Mostar'da dağda kayıplara karışan Türk grup son anda kurtarıldı

Türk vatandaşı olduğu belirlenen şahısla iletişim sonrasında yakınlardaki bir dağda kaybolanların olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye dağ arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının ardından 4 kişi daha kurtarılarak ilk yardım sağlandı.

Mostar'da dağda kayıplara karışan Türk grup son anda kurtarıldı
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ETİKETLER
#türkiye
#bosna hersek
#azerbaycan
#kurtarma operasyonu
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#Dağ Arama Kurtarma
#Kaybolanlar
#Dağ Arama Kurtarma
#Kaybolanlar
#Dünya
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