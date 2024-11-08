Motor arızası verdi, havalimanına geri döndü! İnişi sonrası pist alevlere teslim oldu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

08 Kasım 2024 11:33 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:06

Avustralya'nın Sydney Havalimanı'ndan kalkış yapan bir yolcu uçağı kısa bir süre sonra motor arızası yaşadı. Acil iniş yapan uçak otluk alanda yangına sebep oldu. Sorunsuz şekilde inişini gerçekleştiren yolcu uçağında yaralanan olmazken yetkililer, iki olay arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

Avustralya'nın Sydney Havalimanı'nda Sydney-Brisbane seferi için kalkış yapan Qantas Havayollarına ait bir çift motorlu yolcu uçağında motor arızası meydana geldi. Yolcu uçağı, motorlardan birinde yaşanan arızanın ardından havada birkaç tur attıktan sonra havalimanına acil iniş gerçekleştirdi. Sorunsuz şekilde iniş yapan uçakta yaralanan olmazken uçağın acil iniş gerçekleştirdiği sıralarda pistin hemen yanında yangın çıktı. Havalimanından yoğun dumanların yükselmesine neden olan otluk alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını bildiren havalimanı yetkilileri, iki olay arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. KAÇ YOLCU OLDUĞU BİLGİSİ PAYLAŞILMADI Yangın çıkan bölgede inceleme ve temizleme çalışmalarının yapıldığını ifade eden yetkililer yolculara yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Qantas Havayolları, Boeing 737 tipi yolcu uçağında kaç yolcunun bulunduğunu açıklamadı. İlgili Haberler Uydu görüntüleri Çin'in gizemli projesini ortaya çıkardı! Dünyada ilk olma potansiyeli taşıyor Uçak arabaya çarptı! Çok sayıda ölü var