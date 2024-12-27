Mozambik’te isyan: 33 kişi öldü, 6 bin mahkum firar etti! THY seferleri iptal

27 Aralık 2024 07:28 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 07:30

Mozambik’in başkenti Maputo’daki yüksek güvenlikli bir cezaevinde isyan çıktı. Cezaevi dışında muhafızlarla çıkan çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken en az 6 bin mahkum firar etti. Olay, seçim sonuçlarına yönelik protestoların şiddetlendiği bir dönemde gerçekleşti.

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'te ortalık fena karıştı. Başkent Maputo'da protestolar sırasında bir cezaevinde isyan çıktı. Polis Amiri Bernardino Rafael yaptığı açıklamada, isyanı cezaevi dışındaki hükümet karşıtı protestoların tetiklediğini belirtti. Rafael, 6 bin mahkumun kaçtığını, cezaevi dışında muhafızlarla çıkan çatışmalarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını ifade etti. Rafael daha sonra 150 mahkumun yakalandığını aktardı. İki cezaevinde daha firar girişimleri olduğunu söyleyen Rafel, "Mozambikliler ve güvenlik güçleri olarak endişeliyiz. Önümüzdeki 48 saat içinde suç oranında artış bekliyoruz" dedi.

"TETİKTEYİZ"

Cezaevinde 29 terör hükümlüsünün de bulunduğunu ve bunların firar edenler arasında olduğunu belirten Rafael, “Bu durum hem savunma ve güvenlik güçleri olarak bizleri, hem de Mozambik halkını endişelendiriyor. Göstericiler, mahkûmların serbest bırakılmasını talep ederek cezaevinin duvarlarını yıktılar” dedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA

Sosyal medyada paylaşılan amatör videolarda, mahkumların cezaevinden çıkış anları ve güvenlik güçlerinin firari mahkûmları yakalama çabaları yer aldı. Bazı mahkumların evlere saklanmaya çalıştığı, ancak birçoğunun yeniden yakalandığı görüldü.

Rafael, firar eden mahkûmların gönüllü olarak teslim olmalarını ve halkın bu kişilerin yerleri hakkında yetkililere bilgi vermesini istedi.

Olay, Mozambik’te seçim sonrası gerginliklerin giderek artmasıyla, ülkede güvenlik endişelerini daha da derinleştirdi.

THY SEFERLERİ DURDURDU

Öte yandan Türk Hava Yolları, Mozambik’in başkenti Maputo'ya dün planlanan seferlerin ülkede yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle iptal edildiğini duyurmuştu.