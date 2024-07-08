MSB'nin paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada beğeni yağdı: Karanlığa güneş gibi doğarız

08 Temmuz 2024 13:41 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 13:42

Kahraman Mehmetçik'in hem yurt içinde hem de yurt dışında eli kanlı terör örgütlerine karşı verdiği mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Mehmetçik, hem karadan hem de havadan terör örgütlerine ağır darbeler indirirken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından geceyi aydınlatan helikopterleri paylaştı.

"KARANLIĞA GÜNEŞ GİBİ DOĞARIZ"

MSB'nin sosyal medya hesabından "Karanlığa güneş gibi doğarız" notuyla paylaşılan fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu. İşte günün karesi olacak o fotoğraf: