Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Müctaba Hamaney öldürüldü mü, Neden görüntü vermedi? Prof. Şeyhanlıoğlu yorumladı

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, TGRT Haber'de İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Müctaba Hamaney öldürüldüğü iddialarını değerlendirdi.

Müctaba Hamaney öldürüldü mü, Neden görüntü vermedi? Prof. Şeyhanlıoğlu yorumladı
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 17:20

Şeyhanlıoğlu, son açıklamaların yetersizliğini vurgulayarak, Müctaba Hamaney'in şehit olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, TGRT Haber canlı yayınında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Müctaba Hamaney'in öldürüldüğü yönündeki iddiaları değerlendirdi. Şeyhanlıoğlu, Müctaba Hamaney'in yatığı yazılı açıklamanın canlı olduğuna dair yeterli kanıt sunmadığını belirterek, yaralı veya şehit olma ihtimalinin yüksek olduğunu öne sürdü. Uzman isim, özellikle İran'ın İsrail'e karşı direniş eksenini ve Körfez'e verdiği önemi vurgulayan mevcut söylemlerin, bu tür bir gelişmeyi gizleme kararı olabileceğini ifade etti.

Şeyhanlıoğlu, Müctaba Hamaney'i doğrudan bir video kaydıyla görmek istediğini ancak bunun mümkün görünmediğini dile getirdi. Mevcut açıklamaların daha önce hazırlanmış bir metin gibi durduğunu ve Hürmüz Boğazı, direniş ekseni, komşuluk ilişkileri gibi bilindik konuları yinelediğini, yeni bir mesaj içermediğini vurguladı. Bu durumun, Müctaba Hamaney'in sağlık durumu hakkında şüpheleri artırdığını belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Müctaba Hamaney öldürüldü mü, Neden görüntü vermedi? Prof. Şeyhanlıoğlu yorumladı

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Müctaba Hamaney'in öldürüldüğü yönündeki iddiaları değerlendirerek, sunulan açıklamaların yetersiz olduğunu ve Müctaba Hamaney'in yaralı veya şehit olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
Şeyhanlıoğlu, Müctaba Hamaney'in yatığı yazılı açıklamanın canlı olduğuna dair yeterli kanıt sunmadığını belirtti.
İran'ın İsrail'e karşı direniş eksenini ve Körfez'e verdiği önemi vurgulayan mevcut söylemlerin, bu tür bir gelişmeyi gizleme kararı olabileceğini ifade etti.
Şeyhanlıoğlu, Müctaba Hamaney'i doğrudan bir video kaydıyla görmek istediğini ancak bunun mümkün görünmediğini dile getirdi.
ABD-İsrail ikilisinin nükleer silah kullanma ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirerek, eğer Müctaba Hamaney canlı olsaydı, İran'a karşı nükleer silah kullanımına karşı sert bir uyarıda bulunacağını düşündüğünü belirtti.
Şeyhanlıoğlu, Müctaba Hamaney'in şehit olması durumunda bile bunun İran için büyük bir değişim yaratmayacağını, İran'ın kurumsal yapısının bu tür durumlara hazırlıklı olduğunu savundu.
İran toplumunun direnişçi ve korkusuz yapısına vurgu yaparak, halkın meydanlarda ülkesine sahip çıktığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
Müctaba Hamaney öldürüldü mü, Neden görüntü vermedi? Prof. Şeyhanlıoğlu yorumladı

MÜCTABA HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Prof. Şeyhanlıoğlu, İran'a yönelik nükleer tehditlerin ciddiyetine dikkat çekerek, ABD-İsrail ikilisinin nükleer silah kullanma ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski ABD Başkanı Trump gibi isimlerin bu yönde belirtiler verdiğini ve hatta taktik nükleer silah kullanıldığına dair videoların dolaştığını iddia etti. Şeyhanlıoğlu, eğer Müctaba Hamaney canlı olsaydı, İran'a karşı nükleer silah kullanımına karşı sert bir uyarıda bulunarak, gerekirse kendilerinin de kullanabileceğini açıkça ifade edeceğini düşündüğünü belirtti. Bu tür bir açıklamanın yokluğunun, liderlik kademesindeki durum hakkında soru işaretleri yarattığını savundu.

Müctaba Hamaney öldürüldü mü, Neden görüntü vermedi? Prof. Şeyhanlıoğlu yorumladı

Şeyhanlıoğlu, Müctaba Hamaney'in şehit olması durumunda bile bunun İran için büyük bir değişim yaratmayacağını savundu. İran'ın kurumsal yapısının, özellikle sistemin bu tür durumlara hazırlıklı olduğunu ve liderlik boşluğunun hızla doldurulabileceğini ifade etti. Tarihi örneklerle bu görüşünü destekleyen Şeyhanlıoğlu, Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet gibi liderlerin şehadetlerinin bile uzun süre sonra açıklandığını hatırlattı.

Müctaba Hamaney öldürüldü mü, Neden görüntü vermedi? Prof. Şeyhanlıoğlu yorumladı

İRAN HALKININ DİRENİŞİ

İran toplumunun direnişçi ve korkusuz yapısına vurgu yapan Şeyhanlıoğlu, İran halkının meydanlarda ülkesine sahip çıktığını ve Siyonistler gibi kaçan, mağaralara sığınan bir toplum olmadığını belirtti. Ayetullah Ali Hamaney'in “90 milyon halka sığınak verebildim mi ki ben sığınak kaçanayım” sözünü hatırlatarak, liderlerin davalarının başında şehit olmasının önemini vurguladı. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın da tünellerde değil, sokakta şehit olduğunu örnek gösteren Şeyhanlıoğlu, bu durumun İran'ın liderlik anlayışında köklü bir değişiklik yaratmayacağını ve halkın psikolojisini yüksek tutmanın savaş ortamında kritik olduğunu sözlerine ekledi.

