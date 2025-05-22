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 | Berkay Alptekin

Muhabirin sorusu Trump'ı çileden çıkardı! Azarlayarak salondan kovdu

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. İki liderin düzenlediği basın toplantısında, Katar’ın hediye ettiği Boeing uçağına ilişkin soru soran bir muhabir Trump'ı çileden çıkardı. Başkan Trump muhabiri azarlayarak salondan kovdu.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 09:29

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında NBC News'ten muhabir Peter Alexander, Pentagon'un Çarşamba günü Air Force One olarak kullanılmak üzere 400 milyon dolarlık bir Katar jetini resmi olarak kabul etmesi konusunda Başkan Trump’a soru sordu.

Muhabirin sorusu Trump'ı çileden çıkardı! Azarlayarak salondan kovdu

"BURADAN DEFOLUP GİTMELİSİN"

Başkan Donald Trump, muhabirin sözünü bitirmesini beklemeden tersleyerek, "Sen neden bahsediyorsun? Buradan defolup gitmelisin. Bunun Katar uçağıyla ne alakası var? Sen gerçekten berbat bir muhabirsin. Birincisi, muhabir olmak için gereken özelliklere sahip değilsin. Yeterince zeki değilsin.” ifadesini kullandı.

Trump, ABD Hava Kuvvetleri’ne verilen jetin “çok hoş bir şey” olduğunu savunarak, Katar’ın ayrıca 5.1 trilyon dolarlık yatırım yaptığına dikkat çekti.

Muhabirin sorusu Trump'ı çileden çıkardı! Azarlayarak salondan kovdu
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