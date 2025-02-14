Mumyaların kokusu analiz edildi! 5 bin yıllık mumyanın kokusu uzmanları şoke etti

Bilim insanları ve koku uzmanları, yaklaşık 5.000 yıllık Mısır mumyalarının nasıl koktuğunu analiz etti. Kahire’deki Mısır Müzesi ve UCL (University College London) tarafından yürütülen araştırmada, 'gaz kromatografisi' yöntemi kullanıldı. Bu yöntem sayesinde mumyaların yaydığı kimyasal kokular analiz edildi.

Ayrıca, özel eğitimli insan koku uzmanları; kokuları kalite, yoğunluk ve hoşluk açısından değerlendirdi. 5.000 yıllık mumyalardan kötü bir koku bekleyen uzmanlar, soludukları koku karşısında şoke oldular. Araştırmaya göre; mumyaların odunsu, baharatlı ve tatlı kokular yaydığı belirtildi.

ÇEŞİTLİ KULLANIM AMAÇLARI BULUNUYORDU

Çalışmaya göre, mumyalama sürecinde kullanılan özel yağlar, mumlar ve merhemler, bedenleri koruyucu ve antimikrobiyal özellikleriyle saklıyordu. Ljubljana Üniversitesi’nden Prof. Abdelrazek Elnaggar, bu maddelerin tıbbi ve kozmetik amaçlarla da kullanıldığını belirtti.

Mısır Müzesi Direktörü Prof. Ali Abdelhalim, mumyalamanın ölülerin beden ve ruhunu ahiret için koruma amacı taşıyan önemli bir ritüel olduğunu vurgulayarak, "Bu süreç, özel yağlar, mumlar ve balzamlarla yapılan detaylı bir işlem içeriyordu" ifadelerine yer verdi.

'KOKUSAL SERGİLER' OLUŞTURMAK İÇİN KULLANILABİLİR

Bilim insanları, elde edilen bu kokusal verilerin, müzelerde yeni ‘kokusal sergiler’ oluşturmak için kullanılabileceğini belirtiyor. Böylece, ziyaretçiler yalnızca görsel değil, duyusal olarak da tarihi eserleri deneyimleyebilecek.