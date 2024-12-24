Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Münbiç'te tünellerde saklanan teröristlerden bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Münbiç'te tünellerde saklanan teröristlerden bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Aralık 2024 17:02 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:14

Suriye'nin kuzeyinde Halep'e bağlı Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı düzenlendi. Bomba yüklü aracın patlatılması sonucunda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil ise yaralandı. 

Suriye​ Milli Ordusu'nun (SMO) operasyonlar düzenlediği Münbiç​'te saklanan terör örgütü PKK/YPG üyeleri, bomba yüklü araçla saldırı​ düzenledi. Sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler, bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını aktardı. Saldırıyla birlikte çevrede araçlarda da yangın çıkarken, bazı evlerde hasar meydana geldi.

Münbiç'te tünellerde saklanan teröristlerden bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

SMO kaynakları saldırıyı PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi.

Münbiç'te tünellerde saklanan teröristlerden bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

TERÖRİSTLER TÜNELLERDE SAKLANIYOR!

Öte yandan örgüt unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı.
Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

Münbiç'te tünellerde saklanan teröristlerden bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
pkkypgmünbiçsuriyesaldırı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...