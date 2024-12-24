Münbiç'te tünellerde saklanan teröristlerden bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

24 Aralık 2024 17:02 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:14

Suriye'nin kuzeyinde Halep'e bağlı Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG tarafından saldırı düzenlendi. Bomba yüklü aracın patlatılması sonucunda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil ise yaralandı.

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Suriye​ Milli Ordusu'nun (SMO) operasyonlar düzenlediği Münbiç​'te saklanan terör örgütü PKK/YPG üyeleri, bomba yüklü araçla saldırı​ düzenledi. Sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler, bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 sivilin de yaralandığını aktardı. Saldırıyla birlikte çevrede araçlarda da yangın çıkarken, bazı evlerde hasar meydana geldi.

SMO kaynakları saldırıyı PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi.

TERÖRİSTLER TÜNELLERDE SAKLANIYOR!

Öte yandan örgüt unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı.

Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.