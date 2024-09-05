Münih güne silah sesleriyle uyandı! İsrail Başkonsolosluğu önünde terör estirdi

05 Eylül 2024 14:36 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:39

Münih'te polis, kentin Nazi dönemi tarihine ilişkin bir müze ve İsrail Konsolosluğu'na yakın bir bölgede uzun namlulu silah taşıyan bir kişinin terör estirmesi sonrası harekete geçti. 30 ila 40 el ateş açan polis şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Almanya'da “Şüpheli” bir silahlı saldırgan, polis tarafından vurularak öldürülmeden önce Münih şehir merkezindeki İsrail Büyükelçiliği önünde ‘birkaç el’ ateş etti.

Münih'te polis, şehrin Nazi dönemi tarihi ile ilgili bir müze ve İsrail Konsolosluğu'na yakın bir bölgede bir adamla çatışmaya girdi. Polis memurları sabah 09.10 sıralarında Münih şehir merkezi yakınlarındaki Karolinenplatz bölgesinde “uzun namlulu silah” taşıyan bir kişiyi fark etti.

Sözcü Andreas Franken gazetecilere yaptığı açıklamada, daha sonra şüphelinin ölümcül yaralar aldığını, başka kimsenin yaralanmadığını ifade etti. Görevliler etraftaki sivillere bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu.

ESKİ BİR TÜFEK KULLANDI

Sözcü Franken, şüphelinin kimliği ya da böyle bir olaya neden kalkıştığı hakkında henüz bir bilgi olmadığını söyledi. Nazi Almanya'sının ünlü uzun namlulu silahı Karabiner 98 (Kar98) taşıyan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, “mevcut operasyonel durum nedeniyle” Münih şehir bölgesindeki varlığını arttırdı.

Münih Güvenlik Konferansı CEO'su Benedikt Franke, ofisi yan tarafta olduğu için “en az bir düzine silah sesi” duyduğunu söyledi. Alman basınına konuşan Franke, “Ofisimiz şu anda polis tarafından kordon altına alınmış durumda. Çalışanlarımız kilit altında. Sabah saat tam 09.10'da büyük bir patlama oldu. En az bir düzine silah sesi duyuldu. Şu anda daha fazlasını bilmiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Polis, olayla bağlantılı başka şüpheliler olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi. Almanya'nın en büyük üçüncü şehri olan kentteki varlıklarını arttıran polis, başka yerlerde de olayların meydana geldiğine ya da başka şüphelilere dair ellerinde herhangi bir bulgu olmadığını söyledi.

POLİS SALDIRGANA 30 İLA 40 EL ATEŞ ETTİ

Olayın yaşandığı anda bölgede bulunan bir görgü tanığı yaşananları, “İlk polis memurlarının saldırganın arkasından gelmesi birkaç dakika sürdü. Daha sonra ona en az 30 ila 40 kez ateş ettiler. Ondan sonra sadece bağırdıklarını duydum: 'Yerde yatıyor, kıpırdamıyor' diye bağırdıklarını duydum.” ifadeleriyle anlattı.

“SALDIRGAN BİR DİZİ ATEŞ AÇTI”

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, öğle saatlerinde saldırganın bir dizi ateş açtığını doğrulayarak, polisin ancak o zaman ateşe karşılık verdiğini ve saldırganı durdurabildiğini dile getirdi.