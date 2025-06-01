Musk'a yakınlığı direktörlüğüne engel oldu! Trump, Jareed Isaacman'in NASA adaylığını geri çekti

JARED ISAACMAN KİMDİR?

Trump, Aralık 2024’te Isaacman'i NASA Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıklamıştı. İlk olarak 2021 yılında milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait roketle uzaya çıkan Isaacman, 2024 Eylül ayında yine SpaceX roketiyle ikinci kez uzaya çıkmasıyla biliniyor. Elon Musk'a yakınlığıyla da bilinen Isaacman, "Shifts4" ödeme şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olarak ABD kamuoyunda kendisine yer edindi.