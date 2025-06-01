Musk'a yakınlığı direktörlüğüne engel oldu! Trump, Jareed Isaacman'in NASA adaylığını geri çekti
ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu üzerinden NASA Direktörlüğüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, milyarder iş insanı Jared Isaacman'in ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörlüğü adaylığını geri çekti.
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GİRİŞ:
01.06.2025
13:04
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GÜNCELLEME:
01.06.2025
13:04
ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden NASA Direktörlüğüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Trump, milyarder iş insanı Jared Isaacman'in geçmişteki bağlantılarını yeniden değerlendirdiğini ve bu doğrultuda adaylığını geri çektiğini duyurdu.
Trump, NASA Direktörlüğü için yeni adayını yakın zamanda açıklayacağını bildirdi.
Sıkça Sorulan Sorular
JARED ISAACMAN KİMDİR?
Trump, Aralık 2024’te Isaacman'i NASA Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıklamıştı.
İlk olarak 2021 yılında milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait roketle uzaya çıkan Isaacman, 2024 Eylül ayında yine SpaceX roketiyle ikinci kez uzaya çıkmasıyla biliniyor.
Elon Musk'a yakınlığıyla da bilinen Isaacman, "Shifts4" ödeme şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olarak ABD kamuoyunda kendisine yer edindi.
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