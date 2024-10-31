Musk’ın 2 Trilyon dolarlık planı ABD’yi zora sokabilir

31 Ekim 2024 10:06 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:48

ABD seçimlerine günler kaldı. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yoğun desteğiyle tanınan milyarder Elon Musk'ın da desteklediği bazı politikalar Trump'ın başkan seçilmesiyle ülkeyi ekonomik olarak zora sokabilir.

Elon Musk, Donald Trump'a destek için kesenin ağzını açtı: Her gün 1 milyon dolar dağıtıyor

Elon Musk, Donald Trump'a destek için kesenin ağzını açtı: Her gün 1 milyon dolar dağıtıyor

ABD ekonomisinde iyileşme sinyalleri artarken, Elon Musk’ın da desteklediği bazı politikalar, özellikle Donald Trump’ın başkan seçilmesi durumunda ülkeye ekonomik olarak zor günler yaşatabilir. Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, Trump’ın göçmenlik ve harcama politikalarının kısa vadede ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini kabul etti. Musk'ın bu paylaşımları, özellikle Trump'ın göçmen politikası ve 2 trilyon dolarlık kamu harcama kesintisi önerisinin ekonomide oluşturabileceği tahribatı gözler önüne seriyor.

Ekonomistler, Trump’ın planladığı toplu göçmen sınır dışı etmelerinin başta tarım, inşaat ve hizmet sektörü olmak üzere birçok alanda ciddi iş gücü açığı oluşturacağına dikkat çekiyor. Bu durum, ürün ve hizmet fiyatlarının hızla yükselmesine neden olabilir. Özellikle düşük gelirli Amerikalıların etkileneceği bu senaryo, gündelik yaşamda gıda ve temel ihtiyaç maddelerine erişimi zorlaştırabilir.

Uzmanlar, Trump’ın ekonomiyi zorlayacak bu politikaları uzun süre sürdüremeyeceği görüşünde. Wedbush Securities'den Michael Pachter, Trump’ın vergiler ve gümrük tarifeleriyle ilgili sert kararlar alabileceğini ancak, danışmanlarının baskısıyla bu politikaları kısa sürede bırakacağını belirtiyor.

2 TRİLYON DOLARLIK KESİNTİ GÜNDEMDE

Musk’ın önerdiği 2 trilyon dolarlık federal bütçe kesintisi de dikkat çekiyor. ABD hükümeti geçtiğimiz yıl 6.1 trilyon dolar harcamıştı; Musk ise bu harcamaları üçte bir oranında azaltmak istiyor. Ancak bu kesintilerin nereye yapılacağı büyük bir soru işareti. Sosyal güvenlik, Medicare gibi geniş halk kitlelerini doğrudan ilgilendiren kalemlerden yapılacak büyük bir kesinti, milyonlarca Amerikalının yaşamını zorlaştırabilir. Üstelik bu kalemlerden kesinti yapılmadan 2 trilyon dolarlık hedefe ulaşılması da mümkün görünmüyor.

Musk'ın önerisi kapsamında tartışılan diğer alanlar arasında işsizlik sigortası ve gıda yardımı gibi ekonomik güvence sağlayan programlar da yer alıyor. Uzmanlar, olası bir ekonomik durgunluk döneminde bu yardımların daha da kritik hale geleceğini vurguluyor. Öte yandan, Trump'ın savunduğu savunma harcamalarını artırma hedefi de bu kesintilerden muaf tutuluyor, bu da diğer alanlarda daha büyük kesintilerin zorunlu olacağı anlamına geliyor.

UZMANLAR: YIKICI VE KAOTİK OLUR

Ekonomistler, Trump'ın planlarının federal bütçe açığını daha da artırabileceği ve ABD ekonomisine kalıcı zararlar verebileceği konusunda uyarıyor. Trump’ın gümrük tarifeleri gibi politikaları birçok uzmana göre “kaotik” ve “yıkıcı” sonuçlar doğurabilir. Bu politikaların milyonlarca Amerikalının cüzdanına büyük bir darbe vuracağı ve ülkedeki ekonomik istikrarı zedeleyebileceği belirtiliyor.