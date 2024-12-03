Musk'ın Trump'a yatırımı meyvelerini veriyor! Spacex'in değerini katlayacak görüşmeler sızdı

03 Aralık 2024 13:48 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:51

Elon Musk, roket şirketi SpaceX'in hisselerini satmak için görüşmelerde bulunuyor. Uzmanlar bu takdirde şirketin değeinin 350 milyar dolara çıkacak. Ekonomstlere göre bu, Musk'ın ABD Başkanı seçilen Trump'a seçim sürecinde verdiği desteğin bir karşılığı.

Elon Musk​'ın sahibi olduğu Amerikan uzay geliştirme şirketi SpaceX​'in değerlemesinin 350 milyar dolara ulaşabileceği iddiası dünya finans piyasalarında büyük yankı buldu. Gerçekleştiği takdirde bu, start-up bir şirket için dünya tarihinin en değerli özel girişim şirketi haline getirecek.

"EN BÜYÜK ÖZEL GİRİŞİMCİ" OLACAK

Bloomberg'de yer alan habere göre, Elon Musk roket ve uydu şirketinin değerini yaklaşık 350 milyar dolara çıkarabilecek hisseleri satmak için yatırımcılarla görüşmelerde bulunuyor. İsmini vermek istemeyen kaynaklara göre bu satışın gerçekleşmesi oldukça mümkün gözüküyor.

SpaceX'in değeri, bu yılın başlarında yapılan bir ihale teklifinde son olarak yaklaşık 210 milyar dolar olarak değerlendirilmişti. Yeni anlaşma ile şirket değerini 1,5 kattan fazla artıracak bu değer şirketi gelmiş geçmiş en büyük start-up (özel girişimci) şirketi haline getirecek.

HÜKÜMETTE DE GÖREV ALACAK

Ancak Musk'ın bu girişimine ilişkin bazı spekülasyonlar da yok değil. Çalışanların ve bazı erken dönem hissedarlarının hisselerini satabildiği sözde ihale veya ikincil tekliflerin, Musk ile Başkan seçilen Donald Trump arasındaki derinleşen bağlar sayesinde gerçekleştiği belirtiliyor. Nitekim Musk, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sonraki Trump yönetimi tarafından oluşturulacak olan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başına da atanmıştı.

KİŞİSEL SERVETİNİ DE KATLADI

Söz konusu potansiyel değerleme artışı, Musk'ın imparatorluğunun ABD başkanlık seçimlerinden bu yana gördüğü muazzam kazanımları vurguluyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla Inc.'in hisseleri 5 Kasım'dan bu yana %42 artarken Musk'ın kişisel serveti de yaklaşık 353 milyar dolar seviysine yükseldi.