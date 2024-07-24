Musk'tan Trump'a 45 milyon dolarlık iddiaya yanıt: Bu çok saçma

24 Temmuz 2024 13:56 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 14:08

Biden'a bir darbe de Elon Musk'tan: ABD'de bir süredir başkan yok

Biden'a bir darbe de Elon Musk'tan: ABD'de bir süredir başkan yok

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın açıklaması kendisine ait sosyal medya platformu X üzerinden geldi.

Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 45 milyon dolarlık (1 milyar 479 milyon 42 bin TL) bağış yaptığına yönelik bir paylaşımın altına, "Ayda 45 milyon dolar bağışlayacağımı söylemedim. Bu çok saçma" yorumunu yaptı.

BAHSEDİLEN DÜZEYİN ÇOK DAHA ALTI

Elon Musk, belirli düzeyde bağış yaptığını ancak bunun bahsedilen 45 milyon doların çok daha altında olduğunu vurguladı.

Trump da birçok kez olduğu gibi Musk'dan son mitinginde de övgüyle bahsetmişti.