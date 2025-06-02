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 | Banu İriç

Musk’tan Trump’ın bütçesine eleştiri: 'Hayal kırıklığına uğradım'

ABD’li iş insanı Elon Musk, Donald Trump’ın sunduğu yeni bütçe tasarısına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Musk, CBS kanalına verdiği röportajda, harcamaları artıran bu planın, hükümetin verimliliğini artırmak amacıyla kurulan DOGE’un çalışmalarını sekteye uğrattığını söyledi. “Açıkçası, bütçe açığını kapatmak yerine büyüten bu devasa harcama tasarısı karşısında hayal kırıklığına uğradım” diyen Musk, küçük ve etkili bir hükümetten yana olduğunu vurguladı.

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Musk’tan Trump’ın bütçesine eleştiri: 'Hayal kırıklığına uğradım'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 01:23
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 01:27

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile ilgili eleştirilerin odağı haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. CBS kanalına verdiği röportajda konuşan Musk, DOGE’un kamuoyunda haksız yere hedef haline geldiğini belirterek, "DOGE neredeyse her şeyin günah keçisi oldu" dedi.

Musk, hükümetin bazı kesintileri sonrasında vatandaşların DOGE’u suçladığını, hatta Sosyal Güvenlik ödemelerini alıp alamayacaklarını DOGE’un belirleyeceğine inandıklarını ifade etti. Bu algının tamamen yanlış olduğunu vurgulayan Musk, insanların yanlış bilgilendirildiğini ve bu durumun kurumun imajını zedelediğini söyledi.

Musk’tan Trump’ın bütçesine eleştiri: 'Hayal kırıklığına uğradım'

GÖREVDEN AYRILDI, UZAY ÇALIŞMALARINA DÖNDÜ

DOGE'taki danışmanlık görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Musk, artık ağırlığını yeniden uzay çalışmalarına vereceğini açıkladı. Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu yeni bütçe tasarısından duyduğu hayal kırıklığını da gizlemedi.

“DOGE ekibinin verimlilik adına yaptığı tüm çabaları hiçe sayan bir harcama paketiyle karşı karşıyayız” diyen Musk, hükümetin daha küçük ve etkili olması gerektiğini savundu. Mevcut yapının giderek hantallaştığını belirten Musk, sistemi “ABD’deki Motorlu Taşıtlar Dairesi gibi” sözleriyle eleştirdi.

“YÖNETİMİN HER KARARINI ONAYLAMADIM”

Trump yönetimiyle olan ilişkilerine de değinen Musk, danışmanlık süreci boyunca her karara katılmadığını ancak bu konuları açıkça dile getirmenin siyasi çekişmeye yol açacağını düşündüğü için sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtti. “Bir yandan hükümete karşı gelmek istemiyorum ama diğer yandan da yapılan her şeyin sorumluluğunu üstlenmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

DOGE’un kurucusu olan Elon Musk, 30 Mayıs’ta Oval Ofis’te yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını kamuoyuna duyurmuştu. Trump'ın ikinci dönem başkanlığı için 288 milyon dolarlık kişisel bağışta bulunduğu bilinen Musk, Beyaz Saray’daki etkili konumuna rağmen zaman zaman yönetimle fikir ayrılıkları yaşadığını da açıkladı.

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