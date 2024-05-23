Musluk suyuna dışkı karıştı: Onlarca kişi hastaneye koştu

23 May 2024 16:19 - Güncelleme : 23 May 2024 16:38

İngiltere'nin Güney Devon bölgesinde en az 46 kişi ishal ve kramp şikayetiyle hastaneye koştu. Musluk suyuna dışkı karıştığı, hastalıkların parazit kaynaklı olduğu anlaşıldı.

Binlerce kişi risk altında olunca bölge sakinlerine, suyu kaynatarak tüketmeleri tavsiye edildi. Vakaların başka bölgelere sıçramasından endişe ediliyor.

VİRÜS VÜCUTTA 1 AY KALIYOR

Cryptosporidium olarak tanımlanan virüsün, vücutta bir aya kadar aktif kalabileceği ve bir ay içinde hastalık oluşturabileceği belirtildi. Cryptosporidium, enfekte insan ve hayvanların bağırsaklarında ve dışkılarında yaşayabiliyor.

VİRÜS İNSANDAN VE HAYVANDAN YAYILIYOR

Virüs, dışkıya dokunmak, kontamine su veya yiyeceklerde yüzmek veya tüketmek yoluyla doğrudan başka bir kişiden veya hayvandan yayılabiliyor.

Enfekte olan kişilerde ishal, doğum benzeri kramplar, mide bulantısı veya kusma, hafif ateş ve iştahsızlık gibi belirtiler görülüyor.

UZMANDAN HASTALIK UYARISI

Doğu Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Paul Hunter, Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerinde de virüs salgınının devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.