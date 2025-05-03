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 | Berkay Alptekin

Müslüman olduğu gerekçesiyle Filistinli çocuğu katletti! 26 bıçak darbesinin cezası belli oldu

ABD'nin Chicago şehrinde ev sahibi 71 yaşındaki ABD'li bir adam, Müslüman olduğu gerekçesiyle kiracısı olan Filistinli aileye saldırdı. 6 yaşındaki Filistinli çocuğu 26 bıçak darbesiyle öldürürken, çocuğun annesini ağır yaralayan adamın cezası belli oldu.

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Müslüman olduğu gerekçesiyle Filistinli çocuğu katletti! 26 bıçak darbesinin cezası belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.05.2025
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
03.05.2025
saat ikonu 16:20

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Chicago şehrinde 14 Ekim tarihinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph Czuba, 6 yaşındaki Filistin kökenli ABD'li Wadea Al-Fayoume'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldürürken, kiracısı olan çocuğun annesine de saldırarak ağır yaraladı. Katil zanlısı Czuba'nın yargılandığı davada karar çıktı.

Müslüman olduğu gerekçesiyle Filistinli çocuğu katletti! 26 bıçak darbesinin cezası belli oldu

Mahkeme, Mart ayında "cinayet" ve "nefret" suçlarından suçlu bulunan Czuba'yı 53 yıl hapse mahkum etti.

Yargıç Amy Bertani-Tomczak, Czuba'ya küçük çocuğun öldürülmesi nedeniyle 30 yıl, annesine yönelik saldırıdan 20 yıl, nefret suçu işlemesi nedeniyle de 3 yıl hapis cezası verildiğini belirtti.

Müslüman olduğu gerekçesiyle Filistinli çocuğu katletti! 26 bıçak darbesinin cezası belli oldu

NE OLMUŞTU?

Ev sahibi Czuba, 14 Ekim 2023'te Illinois'in Plainfield kasabasında kiracısı olan Filistin asıllı 32 yaşındaki Hanaan Shahin’i evinde bıçakla ağır yaralamış, 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume’u 26 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Müslüman olduğu gerekçesiyle Filistinli çocuğu katletti! 26 bıçak darbesinin cezası belli oldu

Polis, Czuba’nın İsrail-Filistin çatışmaları ve Müslüman oldukları için anne ve oğlunu hedef aldığını ifade etmişti.

Mahkeme belgelerine göre Czuba, saldırı sırasında Shahin’e İsrail-Filistin çatışmaları nedeniyle öfkeli olduğunu belirtmişti. Czuba, konuşmanın ardından bıçakla Shahin ve oğluna saldırmıştı.

Müslüman olduğu gerekçesiyle Filistinli çocuğu katletti! 26 bıçak darbesinin cezası belli oldu

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#abd
#cinayet
#filistin
#bıçak saldırısı
#chicago
#İsrail-Filistin çatışması
#Nefret Suçu
#Dünya
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