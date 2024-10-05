Mutant buzağı çiftçileri şoke etti! 400 milyonda bir görülüyor

05 Ekim 2024 10:30 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 10:42

ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir çiftlikte iki kafalı ve çok sayıda deformasyonla doğan mutant buzağı, 400 milyonda bir görülen bir olay olarak tanımlandı. Çiftlik sahiplerini hayrete düşüren bu olay bir tarım öğrencisi ve sınıf arkadaşları için merak uyandıran bir konu oldu. Aile üyesi ve üniversite öğrencisi olan Cassie yaşanan bu olay hakkında daha fazla bilgi edinerek nedenini öğrendi.

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ABD'nin Kentucky eyaletinde 4 göz, 4 kulak, 2 ağız ve 2 burundan oluşan 2 kafayla doğan mutant yavru inek (buzağı), 400 milyonda bir görülen bir olay olarak tanımlanıyor.

ABD'nin Kentucky eyaletinin, Edmonson County'deki Tarter ailesinin çiftliğinde gerçekleşen tuhaf doğum tüm aileyi şaşkına çevirdi.

Tarım öğrencisi olan 20 yaşındaki Cassie Tarter, buzağıyı, “2 kafası, 4 kulağı, 4 gözü, 2 burnu, 2 ağzı ve 2 dili vardı. Çok kısa sırtlıydı ama omurgası da göğüs boşluğuna doğru ters dönmüştü. Arka bacakları deforme olmuştu ve çok kısa bir kuyruğu vardı.” ifadeleriyle tanımladı.

400 MİLYONDA BİR İHTİMAL

Cassie Tarter, doğumun son derece nadir olduğunu ve kendisine bunun 400 milyonda bir ihtimal olduğunun söylendiğini de sözlerine ekledi.

İki başlı buzağı canlı doğmasına rağmen, ağızlarından birinde yarık damak, bacaklarında artrogripozis ve gelişmemiş rektum gibi önemli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu sorunlara rağmen anne ineğin durumu iyi.

Ne yazık ki buzağının yaşamı kısa sürdü, ancak kısa süreli varlığı Cassie ve Western Kentucky Üniversitesi'ndeki sınıf arkadaşları üzerinde derin bir etki oluşturdu.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNEREK NEDENİNİ ÖĞRENDİ

Cassie konuyla ilgili, “Şok oldum, yıllar önce böyle bir domuzumuz vardı ama o zaman ben doğmamıştım.” ifadelerini kullandı.

Cassie, buzağıyı fizyoloji ve üreme sınıfına getirerek daha fazla çalışma yapmış ve burada anomalinin arkasındaki genetik faktörler hakkında daha fazla bilgi edinmiş.

“Bunun iki şekilde olabileceğini öğrendim: Biri DNA RNA replikasyonu, diğeri ise büyümeyi durduran ve emilmeye başlayan ikizler olması. Sınıfımda ona otopsi yaptık ve organlarının tek bir buzağı için mükemmel olduğunu gördük, yani büyümesi durmuş bir ikiz değildi.”