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 | Berkay Alptekin

Mutfaktaki ufak bir dikkatsizlik ölümden döndürdü! Beyninin her yerini sarmıştı

Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 60 yaşında olduğu belirtilen, ismi açıklanmayan bir kadının beynini; mutfaktaki basit bir hata sonucunda parazit kurtlar sardı. Yüksek ateş ve şiddetli bilinç kaybı yaşayan kadın, ölümden döndü.

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Mutfaktaki ufak bir dikkatsizlik ölümden döndürdü! Beyninin her yerini sarmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 12:43

Çin'de yaşayan 60 yaşındaki bir kadın; üç gündür devam eden yüksek ateş ve şiddetli bilinç kaybı şikayetiyle hastanenin yolunu tuttu. Kadın o kadar kötü durumdaydı ki hem konuşamıyor hem de çevresindekilerin dediklerini anlayamıyordu.

Doktorlar ilk etapta menenjit şüphesiyle harekete geçti. Yapılan tetkitler sonucunda beyninde çok sayıda lezyon tespit edildi ve bu da enfeksiyon ihtimalini güçlendirdi. Ancak iki hafta süren antibiyotik tedavisine rağmen hastanın sağlık tablosu giderek kötüleşti.
Doktorlar tarafından yapılan ileri tetkikler, kadının bağışıklık sisteminin anormal seviyede eozinofil (beyaz kan hücresi) ürettiğini ortaya koydu ki bu durum da parazitik bir enfeksiyona işaret ediyordu.

DOKTORLAR PARAZİT KURTTAN ŞÜPHELENDİ

Daha detaylı incelemelerde hastanın belirtiler başlamadan önce tatlı su kereviti tükettiği belirlendi. Bu durum doktorları Angiostrongylus cantonensis adlı tehlikeli bir parazit kurt türüne yönlendirdi.

Bu parazit; iyi pişirilmemiş deniz ürünlerinden bulaşıyor ve beyne yerleşerek eozinofilik menenjite neden olabiliyor. Bu nadir hastalık parazitlerin neden olduğu beyin iltihabı olarak biliniyor.

İKİ HAFTA İÇİNDE İYİLEŞMEYE BAŞLADI

Hastaya acilen antiparaziter ilaç verildi. İki hafta içinde konuşma yetisini yeniden geri kazanan hastanın sağlığı da hızla iyiye döndü. Dört ay sonra yapılan kontrollerde beyindeki lezyonların büyük ölçüde küçüldüğü ve hastanın neredeyse tamamen iyileştiği görüldü.

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ETİKETLER
#enfeksiyon
#bağışıklık sistemi
#Paramzit
#Menenjit
#Eozinofilik Menenjit
#Parazitik Enfeksiyon
#Angiostrongylus Cantonensis
#Tatlı Su Kereviti
#Beyin Iltihabı
#Antiparaziter Ilaç
#Dünya
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