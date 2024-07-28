Müzik festivalinde izdiham felaketi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

28 Temmuz 2024 13:01 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 13:10

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

Tuvaletini yapmak isteyen adamı 5 metrelik piton pişman etti! İşte ölümden döndüğü anlar

Kongo'nun başkenti Brazavil'de bulunan Stade des Martyrs stadyumundaki etkinlik faciayla son buldu. Popüler bir Kongo gospel şarkıcısı olan Mike Kalambayi'nin sahne aldığı stadyumda izdiham yaşandı. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Yetkililer izdihamın nedenine ilişkin bir açıklama yapmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

''GÜVENLİK GÜÇLERİ NEDENİYLE KAOS ÇIKTI'' İDDİASI

Ancak etkinliği organize eden yerel müzik yönetim şirketi, güvenlik güçlerinin bazı sorun çıkaranları etkisiz hale getirmeye çalışmasıyla kaosun çıktığını söyledi.

Yönetim şirketi Maajabu Gospel'dan yapılan açıklamada, çok sayıda müzisyen ve papazın da yer aldığı konsere yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Olay yerinden ve yayından alınan görüntülerde, stadyumun dışında barikatların önünde toplanan ve içeri girmeyi bekleyen büyük kalabalıklar görülüyor.

İçeride insanların sahnenin merkezine doğru koştuğu görülüyordu.

KONGO'DA İLK DEĞİL

Kongo'da geçmiş yıllarda da bu tür izdihamlar yaşandı. Bu olaylar çoğunlukla aşırı güç kullanımı gibi yetersiz kalabalık kontrol önlemlerinden kaynaklanıyordu.

Geçtiğimiz ekim ayında da aynı stadyumda bir müzik konseri sırasında yaşanan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetmişti.