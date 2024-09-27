Myanmar'da cunta yönetiminden kalıcı barış için ilginç teklif: Silahları bırakın, seçimlere katılın

27 Eylül 2024 11:18 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 11:35

Myanmar'da cunta yönetimi, ülkedeki silahlı muhalif gruplara "şiddeti bırakıp yaklaşan genel seçimlere katılın" çağrısında bulundu. Cunta yönetimine karşı muhalefet olan Ulusal Birlik Hükümeti bu çağrıyı, "değerlendirmeye değmez" ifadeleriyle reddetti.

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Myanmar​'da cunta yönetimi, yaklaşan seçimler​ için 1 Ekim'de seçmen listelerinin oluşturulacağını bildirdi. Açıklamada, "bütün etnik silahlı örgütler, terörist gruplar ve Halk Savunma Güçlerinden (PDF)" siyasi sorunları diyalog kurma ve "parti siyaseti veya seçim süreci" yoluyla çözme çağrısı yapıldı.

Cunta yönetimi, yaptığı açıklamada yaklaşan seçimlerin amacının "kalıcı barış ve kalkınma" sağlamak ve nihayetinde iktidarı seçilmiş bir hükümete devretmek olduğunu ifade etti.

"DEĞERLENDİRMEYE DEĞMEZ"

Şubat 2021 askeri darbesinin ardından, Myanmar'da darbeyle başa geçen askeri yönetime karşı kurulan ve "sivil hükümet" olarak tanınan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), çağrıyı "değerlendirmeye değmez" ifadeleriyle reddetti.

Benzer şekilde, Bamar Halk Kurtuluş Ordusu (BPLA) adlı etnik silahlı örgüt de teklifle ilgilenmediğini açıkladı.

2021 darbesinden bu yana Myanmar'daki cunta yönetimi, etnik silahlı gruplar ve NUG'nin silahlı kanadı PDF de dahil olmak üzere silahlı muhalif gruplarla çatışmaya devam ediyor.

ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül’de yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin yapıldığı 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.