Myanmar'da ordu kıyıma başladı iddiası: 100 evi yakıp sivilleri öldürdüler

27 Ağustos 2024 16:46 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:40

Myanmar'da ordunun kıyıma başladığı iddia edildi. Sagaing bölgesinde askerlerin köy halkına ait 100 evi yıktığını, yaşları 20 ile 50 arasında değişen 4 sivilin işkenceyle öldürüldüğü öne sürüldü.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir köylü, öldürülenlerden birinin zihinsel engelli olduğunu açıkladı.

Öte yandan ordunun Şan eyaletinin Hsipaw kasabasına yönelik hava saldırılarında da son iki günde 3 sivil hayatını kaybetti.

MYANMAR'DA ORDU YÖNETİME EL KOYMUŞTU

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplarla silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi gözaltına alındı.