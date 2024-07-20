Myanmar'da ordu pazar alanını hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

20 Temmuz 2024 17:20 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 17:21

Myanmar merkezli The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, Şan eyaletinin Lashio bölgesine bağlı Hsenwi kasabasında pazar alanına ordu tarafından hava saldırısı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre en az 8 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hsenwi kasabası, geçen sene silahlı isyancı grup Ulusal Demokratik İttifak Ordusu’nun (NDAA) kontrolüne geçmişti.

Lashio bölgesinde 3 Temmuz ile 19 Temmuz arasında ordu ile silahlı isyancı grupların birbiriyle çatışmaları sebebiyle en az 38 sivil hayatını kaybetmişti.

ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.