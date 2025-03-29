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 | Berkay Alptekin

Myanmar'daki yıkıcı depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1000'i aştı

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,7 büyüklüğündeki depremler sonrası bilanço ağırlaşıyor. Ölü sayısının 1000'i aştığı belirtilirken, askeri hükümet, uluslararası topluma acil yardım için çağrısında bulundu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.03.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
29.03.2025
saat ikonu 11:25

Myanmar'daki askeri hükümet son açıklamasında, depremler nedeniyle uluslararası toplumdan acil yardım talep etti. Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ilk etapta 6,4 olarak açıkladığı ikinci depremin büyüklüğünü 6,7 olarak güncelledi.

Myanmar'daki askeri yönetimden yapılan açıklamaya göre, depremlerde şu ana kadar 1002 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 376 kişinin yaralandığı belirlendi.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

DÜNYADAN YARDIM VE DAYANIŞMA MESAJLARI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremlerin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yer alan Oval Ofis'teki açıklamasında, depremler sebebiyle ABD'nin Myanmar'a yardım sağlayacağını belirterek, "Gerçekten kötü bir durum ve yardım edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar ve Tayland halklarına taziye dileklerini ileterek, "BM sistemi, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için bölgede seferber olmuş durumda." bilgisini verdi. Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Acil Durum Yardım Koordinatörlüğü, bölgedeki afet yardım faaliyetleri için 5 milyon dolar acil durum fonu ayrıldığını bildirdi.

Bölge ülkelerinin liderleri ve üst düzey yetkilileri, sosyal medya platformu X üzerinden taziye ve destek mesajları yayımladı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 2025 Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, paylaşımında, "Malezya, komşularımız ve ASEAN üyesi ülkelerle tam dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, iki ülke halkına başsağlığı diledi ve "Endonezya, etkilenen bölgelerdeki iyileştirme çalışmalarına destek vermeye hazır." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, paylaşımında, "Myanmar ve Tayland'daki deprem sonrası gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Herkesin güvenliği ve esenliği için dua ediyorum. Hindistan, her türlü yardımı sağlamaya hazır." ifadesini kullandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek, bölgesel ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Myanmar, Tayland ve komşu ülkeleri vuran yıkıcı deprem nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Düşüncelerimiz ve dualarımız etkilenen herkesle." ifadesi kullanıldı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da depremde hayatını kaybedenlere yönelik taziye mesajı yayımladı.

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