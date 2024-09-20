Nadir görülen hastalık yüzünden genç kız acı verici morluklarla geçici olarak kör kaldı!

20 Eylül 2024 16:46 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:08

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Alexis Lorenze, nadir görülen hastalığı nedeniyle önce görme yetisini kaybetti ardından yüzünü, boynunu morluklar sardı. Lorenze, yaşadıklarının Kaliforniya'daki bir tıp merkezinde kendisine uygulanan 3 doz aşıdan sonra gerçekleştiğini söyledi.

Florida​'da yaşayan 23 yaşındaki Alexis Lorenze, genetik kan hastalığı nedeniyle tedavi olmak için Kaliforniya​'ya gitti. Buradaki tıp merkezinde, Lorenze'ye tedavisi için 3 aşı​ birden yapıldı ve genç kız, on dakika içinde her iki gözünde de görme yetisini geçici olarak kaybetti. Çenesi kilitlenen Lorenze, bir anda kusmaya başladı. Ardından gözleri ve alnında şişlikler oluştu. Son olarak ise yüzünü, boynunu kaplayan morluklar belirdi.

''AYNI ANDA ÇOK SAYIDA AŞI 'BU DURUMDA' RİSKLİ!

''Bu şimdiye kadar yaşadığım en korkunç şey'' diyen Lorenze'nin kan bozukluğu nedeniyle son derece nadir görülen bir reaksiyon yaşadığı belirtildi.

Doktorlar, genetik kan hastalığı olan bir hastaya aynı anda çok sayıda aşı yapmanın 'riskli' olduğunu, hatta 'hayatı tehdit eden' bir bağışıklık tepkisine neden olabileceğini belirtti.

''KOMPLİKASYONLARA NEDEN OLDU''

Fortune Recommends Health dergisinin baş tıbbi danışmanı Dr. Raj Dasgupta, DailyMail'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Genellikle çoğu insanın bu aşıları bir arada yaptırması güvenli olsa da, onun durumunda bağışıklık tepkisi çok fazla olmuş ve komplikasyonlara yol açmış olabilir. Sisteminin aşırı yüklenmesini önlemek için aşıları aralıklarla yapmak ve semptomların kötüleşmesini yakından izlemek mantıklı olacaktır."

Genç kız, Los Angeles'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Babası, durumunun saatten saate hatta dakikadan dakikaya değiştiğini söyledi. Son olarak şişliklerinin ve ağrılarının azaldığını, fakat bitmediğini ifade etti.