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 | Berkay Alptekin

Nadir görülen toprak kaynaklı salgın hızla yayılıyor! Sağlık Bakanlığı teyakkuza geçti

Avustralya'nın Queensland eyaleti geçtiğimiz haftalarda sel felaketine yakalanmıştı. Selden etkilenen eyaletin bazı bölgelerinde nadir görülen bir salgın meydana geldi. Toprak kaynaklı olduğu belirtilen hastalığın 'rekor seviyelere' ulaştığı açıklandı. Hastalık nedeniyle geçtiğimiz hafta 2 yaşlı kişinin ölümü sonrası, 3 kişi daha hayatını kaybetti.

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Nadir görülen toprak kaynaklı salgın hızla yayılıyor! Sağlık Bakanlığı teyakkuza geçti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 10:35

Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeyinde ölümlere neden olan toprak kaynaklı melioidoz hastalığı hızla yayılırken, selden etkilenen bölgenin sakinlerine uyarı yapıldı. Vaka sayıları artınca hükümet harekete geçti.

Yerel basında yer alan haberde, Townsville Halk Sağlığı Birimi'ne göre geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 2 yaşlı kişinin ölümünün ardından, 3 kişi daha hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEYAKKUZA GEÇTİ

Queensland Sağlık Bakanlığı, bu yıl şu ana kadar 69 melioidoz vakası kaydettiklerini açıklarken sağlık yetkilileri, Townsville ve Cairns gibi salgın bölgelerinde vaka sayılarının artış göstermesi nedeniyle teyakkuza geçti.

Townsville Halk Sağlığı Birimi müdürü Dr. Steven Donohue, hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 10'unun hayatını kaybettiğini ifade etti. "Bu durum çoğunlukla yaşlı ve hasta kişilerde, özellikle de altta yatan hastalıkları bulunanlarda görülüyor" ifadelerine yer verdi.

NEDENİ BURKHOLDERİA PSEUDOMALLEİ BAKTERİSİ

Nadir görülen toprak kaynaklı bu hastalığa, Avustralya'nın kuzeyi ve güneydoğu Asya'daki toprak ve su ortamlarında bulunan Burkholderia pseudomallei adlı bakteri neden oluyor.

Yağışlı mevsimde, bakteriler toprağın derinliklerinden çamurlu yüzeylere doğru yükselir.

Queensland'ın kuzeyindeki bazı bölgeleri sular altında bırakan son seller, hastalığın yayılması için uygun koşullar yaratarak toplulukları savunmasız hale getirdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Avustralya nerede?
Avustralya güney yarımkürede Pasifik ve Hint Okyanusları arasında yer alan dünyanın beşinci kıtası ve bir kıta ülkesidir. 7.682.300 kilometrekare sahası ile takriben Türkiye'nin on misli büyüklükte olup, doğu ve batı uçları arasındaki mesafe Madrid-Moskova arasındaki mesafeye eşittir.
ETİKETLER
#Sağlık
#sağlık bakanlığı
#avustralya
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