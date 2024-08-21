Nafaka ödememek için 'ölü taklidi' yapan adam hapis cezası aldı: Senelerine mal oldu

21 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 12:20

ABD'de eşiyle boşandıktan sonra çocuğuna nafaka ödemek istemeyen Jesse Kipf, ilginç bir yönteme başvurdu. Nafakadan ölü taklidi yaparak kurtulabileceğini düşünen Kipf, Ölüm Sertifikası Çalışma Sayfasını hackledi. Kipf, kullanıcı adı ve şifresini çaldığı doktorun bilgilerini kullanarak kendi için bir 'ölüm belgesi' hazırladı. Bu belgeyi de doktorun dijital imzasını kullanarak imzaladı.

'ÖLÜ TAKLİDİ' YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Kentucky Savcılık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kipf, birçok hükümet veri tabanında kendini "ölü bir kişi" olarak gösterdiğini kabul etti. Kipf, ölü taklidini yapmasının altında yatan nedenin ''kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak'' olduğunu dile getirdi.

ÇALDIĞI BİLGİLERİ SATTI

Farklı eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da "hackleyen" Kipf, bu ağlara erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı.

Mahkeme belgelerine göre yetkililer, Kipf'in nafaka ödemelerini atlaması ve ağlara erişim sağlaması nedeniyle yol açtığı zararın 195.000 dolardan fazla olduğunu tahmin ediyor.

7 YIL HAPİS CEZASI

Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.