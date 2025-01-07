Nagel Komisyonu, İsrail hükümetini raporla uyardı! 'Türkiye ile olası bir savaşa hazırlanın'
İsrail'de güvenlik bütçelerini değerlendirmesi için kurulan Nagel Komisyonu, hükümete, Türkiye ile olası bir savaşa karşı hazırlık yapılması yönünde bir rapor sundu. Rapordaki "İran'dan daha tehlikeli" notu dikkat çekti.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla yaklaşık 15 yıl önce kurulan ve Prof. Jacob Nagel başkanlığındaki Nagel Komisyonu çarpıcı bir rapor hazırladı. Dün Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunulan "tehditlere karşı kapsamlı bir strateji" taslağında İsrail'in, Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya karşı hazırlık yapması gerektiğini savundu.
DİKKAT ÇEKEN "OSMANLI" NOTU
Jarusalem Post'ta yer verilen Raporda Türkiye'nin Osmanlı dönemi nüfuzunu yeniden tesis etme arzusunun, İsrail'le gerilimin artmasına yol açtığı belirtildi. Bu gerilimin muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunan rapor, Suriyeli grupların Türkiye ile ittifak kurmasının İsrail'in güvenliğine yönelik yeni ve daha güçlü bir tehdit oluşturma riskine dikkat çekti.
"İRAN'DAN BİLE DAHA TEHLİKELİ"
Raporda, "Suriye tehdidi İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir şeye dönüşebilir" denilerek, Türkiye destekli güçlerin vekil olarak hareket ederek bölgesel istikrarsızlığı körükleyebileceği uyarısı yapıldı.
15 MİLYAR ŞEKELLİK BÜTÇE ÖNERİSİ
Komite ayrıca, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Türkiye'nin neden olduğu zorlukların yanı sıra diğer bölgesel tehditlerle de başa çıkabilmesini sağlamak amacıyla önümüzdeki beş yıl içinde savunma bütçesinin yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,1 milyon dolar) kadar artırılmasını öneriyor.
NETANYAHU'DAN DEĞERLENDİRME
Netanyahu, rapora değinerek, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır bizim için en büyük tehditti, ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunuyor." dedi.
İŞTE RAPORDA SUNULAN TÜRKİYE TEDBİRLERİ
- Gelişmiş silahlar: İsrail'in uzun menzilli saldırı yeteneklerini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular edinmek.
- Hava savunma sistemleri: Demir Kubbe, Davut Sapanı, Ok sistemleri ve yeni faaliyete geçen Demir Işın lazer tabanlı savunma sistemi de dahil olmak üzere çok katmanlı hava savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi.
- Sınır güvenliği: Ürdün Vadisi boyunca güçlendirilmiş bir güvenlik bariyeri inşa edilmesi, Ürdün ile olası diplomatik sonuçlara rağmen İsrail'in savunma stratejisinde önemli bir değişikliğe işaret edecektir.