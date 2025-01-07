Nagel Komisyonu, İsrail hükümetini raporla uyardı! 'Türkiye ile olası bir savaşa hazırlanın'

07 Ocak 2025 06:56 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 07:00

İsrail'de güvenlik bütçelerini değerlendirmesi için kurulan Nagel Komisyonu, hükümete, Türkiye ile olası bir savaşa karşı hazırlık yapılması yönünde bir rapor sundu. Rapordaki "İran'dan daha tehlikeli" notu dikkat çekti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu​'nun talimatıyla yaklaşık 15 yıl önce kurulan ve Prof. Jacob Nagel başkanlığındaki Nagel Komisyonu çarpıcı bir rapor hazırladı. Dün Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunulan "tehditlere karşı kapsamlı bir strateji" taslağında İsrail'in, Türkiye​ ile doğrudan bir çatışmaya karşı hazırlık yapması gerektiğini savundu.

DİKKAT ÇEKEN "OSMANLI" NOTU

Jarusalem Post'ta yer verilen Raporda Türkiye'nin Osmanlı dönemi nüfuzunu yeniden tesis etme arzusunun, İsrail'le gerilimin artmasına yol açtığı belirtildi. Bu gerilimin muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunan rapor, Suriyeli grupların Türkiye ile ittifak kurmasının İsrail'in güvenliğine yönelik yeni ve daha güçlü bir tehdit oluşturma riskine dikkat çekti.

"İRAN'DAN BİLE DAHA TEHLİKELİ"

Raporda, "Suriye tehdidi İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir şeye dönüşebilir" denilerek, Türkiye destekli güçlerin vekil olarak hareket ederek bölgesel istikrarsızlığı körükleyebileceği uyarısı yapıldı.

15 MİLYAR ŞEKELLİK BÜTÇE ÖNERİSİ

Komite ayrıca, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Türkiye'nin neden olduğu zorlukların yanı sıra diğer bölgesel tehditlerle de başa çıkabilmesini sağlamak amacıyla önümüzdeki beş yıl içinde savunma bütçesinin yıllık 15 milyar şekele (yaklaşık 4,1 milyon dolar) kadar artırılmasını öneriyor.

NETANYAHU'DAN DEĞERLENDİRME

Netanyahu, rapora değinerek, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır bizim için en büyük tehditti, ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunuyor." dedi.

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