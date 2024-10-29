NASA astronotu uzayda ketçap içti, video viral oldu! 'Bütün gün izleyebilirim'

29 Ekim 2024 11:51 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 11:53

NASA astronotu Matthew Dominic'in uzayda düşük yer çekimli ortamda ağızına ketçap sıktığı ilginç video sosyal medyada viral oldu.

Ketçap, ister makarnaların, ister sosisli sandviçlerin üzerine sürülsün, isterse patateslere bandırılsın, çoğu insanın evinde olmazsa olmaz bir malzemedir. Ama insanlar ketçabı o kadar çok seviyor ki, atıştırmalık olarak doğrudan ağzına sıkmakta bir sakınca görmüyor? Ancak bunu uzayda yapmak bambaşka bir deneyim sunuyor!

KETÇAPTAN BİR KULE

NASA astronotu tam da bunu yaptı ve uzayda düşük yerçekimini test etmek için lezzetli sosun sıkma şişesini kullandı. Uluslararası Uzay​ İstasyonu'nda görevli Matthew Dominick, ketçapı doğrudan ağzınıza sıktığınızda neler olacağını gösteren bir video paylaştı. Düşük yerçekimi, Matthew hepsini geri çekmeden önce sos kulesinin yukarı doğru yükselmesine neden oldu.

Haberin vidosunu yayımlayan Today sunucusu Jayne Azzopardi, "Bakmaktan kendinizi alamıyorsunuz, bunu bütün gün izleyebilirim" yorumunda bulundu.