NASA en büyük güvenlik riskini duyurdu! Uluslararası Uzay İstasyonu gizemli bir şekilde çatlıyor

29 Eylül 2024 11:59 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 12:16

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS), "çatlaklar ve hava sızıntılarına" maruz kalan bir bölümü, perşembe günü yayınlanan yeni bir NASA raporunda “en önemli güvenlik riski” olarak kabul edildi. Sızıntının engellenememesi durumunda Ruslara ait olan sızıntının bulunduğu bölüm kapatılabilir fakat Rusya buna sıcak bakmıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu​'nun (ISS) kenetlenme istasyonuna bağlanan bir tünelde bulunan sızıntı​ 2019'dan beri izleniyor ve 2021 resmi belgelerinde not edilmişti. Ancak NASA​ geçtiğimiz Şubat ayında "sızıntı oranında bir artış tespit etti" ve bu haftaki raporda "sızıntının temel nedeninin bilinmediği" belirtiliyor.

ABD, tarihlenen istasyondaki kaynağını tespit etmek için Rus uzay programı Roscosmos​ ile işbirliği yapıyor. Raporda, "her iki kurumun da şu anda iç ve dış kaynaklara odaklandığı" kaydedildi.

Ars Technica'nın haberine göre, en kötü senaryoda, Rusların sızıntıların etrafındaki ambar alanını kalıcı olarak kapatmaları ve bölümlerini yalnızca üç kenetlenme portuyla bırakmaları gerekebilir.

EN YÜKSEK TEHDİT SEVİYESİNE ULAŞTI

Yayın organı daha önce de sızıntının Haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) "risk matrisinde" hem olasılık hem de sonuçlar açısından en yüksek tehdit seviyesine ulaştığını bildirmişti.

Haberde, o dönemde ISS ve Roscosmos'un "artan sızıntı oranıyla ilgili büyüyen endişeleri" gözden geçirmek üzere bir araya geldiği belirtiliyor.

Rapora göre Ruslar "sızıntı oranı savunulamaz bir seviyeye ulaşmadan önce" işleri kontrol altına alacaklarından eminler. Ancak NASA ve Roscosmos sızıntı oranının hangi noktada savunulamaz olduğu konusunda bir anlaşmaya varmış değiller.

ISS'nin 2030 yılı sonrasındaki ömrü konusunda da soru işaretleri devam ediyor.

NASA, BOEING​'E GÜVENİYOR

Hayati önem taşıyan güvenlik sertifikasyonları için NASA, "kritik yapıların" test ve analizini üstlenmesi için üretici Boeing'e güveniyor.

Raporda, "NASA yetkilileri, Boeing'in bu nihai sertifikasyonu, en muhafazakar kullanım ömrü sonu zaman çizelgesini geliştirmek için maksimum kullanımın ötesinde kullanım ve yıpranma seviyelerinde sağlam testler, tahminler ve analizler yoluyla yapma becerisine güvendiklerini belirttiler" ifadeleri yer aldı.

Boeing, son dönemde ticari havacılık alanında yaptığı diğer bazı hataların yanı sıra, iki NASA astronotunun 2025 yılı başlarına kadar istasyonda mahsur kalmasına neden olan hatalı uzay aracının yapımından da sorumlu.

Bu dramın ardından şirket kısa bir süre önce uzay kanadından sorumlu üst düzey yöneticisini görevden aldı.