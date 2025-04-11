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 | Berkay Alptekin

NASA 'kirli miras' için yarışma başlattı! Çözüm bulana dudak uçuklatan ödül

NASA, uzaydaki atıkların nasıl temizleneceği konusunda halkı beyin fırtınasına davet etti. Resmi bir yarışma başlatan NASA, çözüm bulana dudak uçuklatan para ödülü verecek.

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NASA 'kirli miras' için yarışma başlattı! Çözüm bulana dudak uçuklatan ödül
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 16:20

NASA, LunaRecycle Challenge adlı bir yarışma başlatarak halkı atıkların geri dönüşümü için çözümler bulmaya çağırdı. Uzay ajansı, uzayda dışkı ve diğer insan atıklarının geri dönüşümü gibi alışılmadık bir sorunu çözmek için bir çözüm bulana 3 milyon dolar teklif ediyor.

Bu konu, uzun mesafeli uzay uçuşları yapan astronotlar için önemli bir sorun teşkil ediyor. Ay'ın yüzeyinde şu anda 96 torba atık bulunduğu için ikilem birikmeye devam ediyor.

The Mirror'ın haberine göre, bunlar Apollo programındaki astronotlar tarafından geride bırakıldı. NASA uzaydaki atık miktarını azaltmaya kararlı ve sorunu çözmesi için halkı beyin fırtınasına davet etti. Eğer birileri bu sorunu çözmek için uygun bir yol bulabilirse, seçtikleri teknoloji, Ay'daki varsayımsal uzun vadeli karakollar da dahil olmak üzere gelecekteki uzay görevlerinde kullanılacak.

Apollo görevlerinden kalan atıklar kirli bir miras olarak görülüyor ve NASA gelecekte bu konuda bir şeyler yapabileceğinden emin olmak isterken, gelecekte benzer bir durumun ortaya çıkmasını önlemenin yollarını arıyor, bu nedenle bu yarışma girişimini başlattı.

NASA 'kirli miras' için yarışma başlattı! Çözüm bulana dudak uçuklatan ödül

BİRİNCİYE 3 MİLYON DOLAR ÖDÜL

NASA, para ödülünün parlak beyinleri fikirlerini ortaya koymaya teşvik edeceğini umduklarından, hangilerinin yarışmanın bir sonraki aşamasına geçeceğine karar vermek için şu anda ilk tur teklifleri incelediğini doğruladı. Yarışma sonunda birinci olan ekibe 3 milyon dolar ödül verilecek ki bu da ajansın sorunu ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor.

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ETİKETLER
#nasa
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#Uzay Araştırması
#Teknoloji Yarışması
#Dünya
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