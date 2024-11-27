NASA önemli bir keşfe imza attı! Buzulların altındaki sır ortaya çıktı

27 Kasım 2024 10:16 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:46

NASA, Danimarka'ya bağlı olan Grönland’da yaptığı radar taramalarında, önemli bir keşfe imza attı. Soğuk Savaş dönemine ait olduğu tahmin edilen Camp Century adlı gizli bir askeri üs keşfetti.

NASA​'nın bilim insanları, Danimarka​'ya bağlı olan Grönland’daki Arktik buzunun üzerinden geçerken olağanüstü veriler elde etti. NASA’nın Gulfstream III uçağına monte edilen radar cihazı, buzun altında terk edilmiş bir "askeri üs" tespit etti.

ABD Ordusu Mühendisler Birliği tarafından Soğuk Savaş döneminde askeri bir üs olarak kullanılan bu yer, buz​ tabakasının altında gizlenmiş olarak duruyor.

Camp Century olarak isimlendirilen bu gizemli üs, buzun yüzey katmanlarına kazılmış büyük bir tünel ağına sahip ve kıyıdan yaklaşık 240 kilometre içeride yer alıyor.

Bu gizli üs 1959 ile 1967 yılları arasında, Arktik’ten nükleer füzeler fırlatmanın mümkün olup olmadığını test etmek için kullanılmıştı.

Daha yakın tarihte yapılan uçuş sırasında elde edilen radar verileri, buz ve karın 30 metre altına gömülü bir dizi yapının varlığını ortaya çıkardı. Bu katman, son 56 yıl boyunca birikmişti.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan kriyosfer bilimcisi Alex Gardner yaptığı açıklamada, "Amacımız buz tabanını incelemekti, ancak Camp Century karşımıza çıktı. Başta bunun ne olduğunu bilmiyorduk" ifadelerine yer verdi.

HİÇ OLMADIĞI KADAR NET GÖRÜNÜYOR

Veriler, NASA’nın Gulfstream III’ün altına monte edilen UAVSAR (İnsansız Hava Aracı Sentetik Açıklıklı Radar) sistemiyle toplandı.

Araştırma sırasında uçakta bulunan NASA bilim insanı Chad Greene, "Yeni verilerde, gizli üssün bireysel yapıları daha önce hiç olmadığı kadar net bir şekilde görülebiliyor." ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, bu haritaları kullanarak buz tabakasının erimesi nedeniyle kampın yeniden ne zaman açığa çıkabileceğini tahmin etmeye çalışıyor. İklim değişikliği, bu erime sürecini hızlandırıyor.

İSTENMEYEN SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Uzmanlar, bu bölgenin yüzyılın sonuna doğru yeniden açığa çıkabileceğini ve bunun istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini öne sürüyor. Bu sonuçlar arasında radyoaktif atıkların ve kimyasalların çevreye sızması gibi riskler bulunuyor.

Camp Century’nin keşfi, ekip için tamamen beklenmedik bir sonuç oldu. Görevin asıl amacı, iklim değişikliğinin Arktik üzerindeki etkilerini incelemekti.

NASA bilim insanı Chad Greene şu sözlere yer verdi:

"Amacımız, UAVSAR’ın buz tabakasının iç katmanlarını ve buz ile yatak arasındaki arayüzü haritalamada yeteneklerini kalibre etmek, doğrulamak ve anlamaktı.

Buzun kalınlığı hakkında ayrıntılı bilgi olmadan, buz tabakalarının hızla ısınan okyanuslara ve atmosfere nasıl tepki vereceğini bilmek imkansızdır. Bu da deniz seviyesindeki yükselme hızını tahmin etme yeteneğimizi ciddi şekilde kısıtlar."