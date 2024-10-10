NASA yüzyılın kasırgası Milton'ın görüntüsünü yayımladı! Yetkililerden uyarı: Bacaklarınıza isimlerinizi yazın!

10 Ekim 2024 03:25 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 03:28

ABD, Başkan Joe Biden tarafından da "yüzyılın kasırgası" olarak nitelendirilen felaketin etkisi altına girdi. NASA kasırganın uzaydan görünen dehşet boyutunu yayımladı. Yetkililer kasırgayı atlatmak için şehrin dışına çıkılması tavsiye etti. Tahliye olmayı reddedenlere bacaklarına isim yazmaları tavsiye edildi.

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ABD'nin Florida eyaleti Milton Kasırgası etkisi altına girdi. NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar ürpertti. ABD Başkanı Joe Biden kasırganın yüzyılın kasırgası olduğuna dikkat çekti. Yetkililer bölgenin tahliye edilmesi uyarısını yaptıktan sonra çok sayıda insan bölgeyi terk etti. Bulundukları yerden ayrılmayanlara cesetlerin kolay bulunması için bedenlerine isimlerini yazmaları tavsiye edildi.

KASIRGAYLA ADETA FELAKET FİLMLERİ GERÇEK OLDU

Kasırga uyarısının yapılmasıyla insanların bölgeyi terk ettiği anların görüntüsü yayımlandı. Çok sayıda insan okul gibi güvenli alanlara sığındı. Market raflarının boşaldığı ortaya çıktı. Kasırganın etkisiyle 4 metreye kadar dalgaların kıyıya vurması bekleniyor.

NASA KASIRGANIN UZAYDAN GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLADI

NASA Milton Kasırgası'nın görüntüsünü yayınladı. Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği belirtildi

UYARI KATEGORİSİ 5

Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre de saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreye ulaşan Milton Kasırgası'nın kategorisinin 5'e çıktığı bildirildi. Açıklamada, kasırgadan kaynaklanan ani sellerin hem kıyı hem de iç bölgelere zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

Washington Post'un haberinde ise Florida'da ikamet eden çok sayıda kişi bölgeyi terk etmeye çalışırken 1400 benzin istasyonunda yakıtın tükendiği bildirildi.

Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için "benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını" belirterek bölge sakinlerini "tahliye emirlerine uymaları konusunda" uyarmaya devam etti.

BIDEN: YÜZYILIN KASIRGASI

ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen Milton Kasırgası ile ilgili brifing alan ABD Başkanı Joe Biden, halka uyarılarda bulunarak, "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen ve yetkililerin katıldığı brifingde Milton Kasırgası ile ilgili son durumu değerlendirdi.

Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Biden, Florida'ya yaklaşan kasırgaya ilişkin "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor." yorumunu yaptı.

Halka dikkatli olmaları, yetkililerin uyarılarını kesin olarak dinlemeleri ve sığınak bulmaları konusunda uyarıda bulunan Biden, federal yönetim olarak Florida'daki yetkililerle ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ile yoğun bir koordinasyon halinde çalıştıklarını söyledi.